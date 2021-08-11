Sinop'ta akşam saatlerinde aralıklarla devam eden sağanak, sabah şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan dere taştı, bazı mahallelerde vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Birçok araç ise sel sularına kapıldı.
İlçeye bağlı Yenikonak köyünde tek katlı evin yıkılıp, sel sularına kapıldığı ve yan binaların çatılarına çıkanların ellerinde beyaz örtü sallayarak, kurtarılmayı beklediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bu görüntülerin ardından harekete geçen ekipler Sahil Güvenlik helikopteri ile binanın çatısında mahsur kalan aileyi kurtardı. Nefes kesen kurtarma operasyonu kameralara yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Beyaz bayrak sallayarak yardım istediler! Sinop'taki selde çatıya çıkan vatandaşlar helikopterle kurtarıldı - Son Dakika