Beyaz\'la Joker Sosyal Medyayı Salladı

KANAL D'nin ilk bölümüyle izleyenlerden tam not alan yeni programı Beyaz'la Joker'in ikinci tanıtımı sosyal medyada fırtına estirdi. Beyazıt Öztürk, yılların özlenen enerjisini ekrana geri taşıdı. Fragmandaki esprileriyle resmen stand-up şov yapan ünlü televizyoncuya yorum yağdı. Kullanıcılar, 'Beyaz yine formunda', 'Beyaz Show ruhu geri döndü', 'Bu sezon çok güleceğiz' gibi mesajlarla heyecanlarını paylaştı.

BEYAZ'DAN OKTAY KAYNARCA GÖNDERMESİ

Renkli yarışmacı kadrosuyla dikkat çeken tanıtımın en çok konuşulan anı ise Beyaz'ın Oktay Kaynarca göndermesi oldu. Yarışmacı Mustafa Şentürk'ün aşırı heyecanını tiye alan Beyaz, 'Eğer bu yarışmacıyı bana Oktay Kaynarca göndermediyse' sözleriyle hem stüdyoyu hem sosyal medyayı kahkahaya boğdu. Bu çıkış, seyircilere bir dönem ekranların en çok izlenen programı olan Beyaz Show'un efsane atışmalarını hatırlattı. Ünlü şovmenin, ünlülerle tatlı tatlı atıştığı o unutulmaz geleneği Joker'e taşıdığı yorumları yapıldı.

Yapımını Erdi Yapım ve CB Yapım'ın üstlendiği Beyaz'la Joker, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.