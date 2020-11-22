Beyaz Ruslar, yaşadıkları Gelibolu'da anıldı - Son Dakika

Beyaz Ruslar, yaşadıkları Gelibolu'da anıldı

22.11.2020 17:00
Beyaz Ruslar, yaşadıkları Gelibolu'da anıldı, System.String[]

BOLŞEVİK Devrimi'nin ardından 1920 yılında ülkelerinden kaçarak gelip, yerleştikleri Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hayatlarını kaybeden Beyaz Ruslar, Rus Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı.

BOLŞEVİK Devrimi'nin ardından 1920 yılında ülkelerinden kaçarak gelip, yerleştikleri Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hayatlarını kaybeden Beyaz Ruslar, Rus Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı.

1920 yılında, Bolşevik Devrimi'nin ardından ülkelerinden kaçan yaklaşık 30 bin Beyaz Rus, Gelibolu ilçesine yerleşti. Gelibolu'da kaldıkları süre içerisinde yaşamlarını kaybedenler ile Beyaz Rusların ilçeden ayrılışlarının 100'üncü yılı nedeniyle Rus Anıtı'nda anma töreni düzenlendi. Törene Moskova Patrikhanesi din görevlisi Iuri Sergeev, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Kırım Tatar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ünver Sel, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Vedat Çalışkan katıldı.

Gazi Süleymen Paşa Mahallesi'nde aslına sadık kalınarak yeniden yapılan ve açılışı 2008 yılında gerçekleşen Rus Anıtı'nda gerçekleşen törende koronavirüs tedbirleri uygulandı.Rus Anıtı'na Türk ve Rus heyetinin karanfil ve çiçek bırakmasıyla başlayan tören, Iuri Sergeev'in yönettiği ayin ile devam eti. Daha sonra anıtın bahçesinde bulunan müze ziyaret edildi ve anı defteri imzalandı. Çekilen anı fotoğrafları ile tören sona erdi.Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, anı defterine şu cümleleri yazdı: "1920'de ülkelerinden, ülkemize ve şehrimize konuk olarak gelen, burada belli bir süre konaklayıp, bu süre içerisinde bizlerle birlikte yaşam mücadelesi veren Rus dostlarımızın Gelibolu'ya gelişlerinin 100'üncü yılında onların geçmiş yıllarını sevgi ve saygıyla anıyorum."Törenin ardından, heyet, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar'ı makamında ziyaret etti. Başkan Özacar, "Türk-Rus dostluğunun simgesi olan ve burada yaşamış Rusların 100'üncü yılı anısına Rus Anıtı'nda dostluk adına karanfillerimizi bıraktık. Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında büyük tören iptal edildi. Küçük ama dostluk adına çok büyük olan anma törenine katıldık" dedi.Rus heyet tarafından Başkan Özacar'a, Türk-Rus Diplomatik İlişkileri'nin 100'üncü yılı tablosu hediye edildi.Öte yandan, Gelibolu'da yaşamış olan Beyaz Rus'ların anısına anıtın çevresine Rusya'dan getirtilen 100 fidan dikildi.KIMLERE 'BEYAZ RUS' DENİYORDU

Bolşevik Devrimi'ni gerçekleştirenlere 'Kızıllar' deniyordu. Daha sonra bu 'Kızılordu' adını aldı. Bolşevik Devrimi'ne isyan çağrısı yapan güçlere ise başlangıçta 'Gönüllü Ordusu' deniyordu. Zamanla 'Beyaz Ordu' ve 'Beyazlar' adını aldı. Siyasi bir tabir olan Beyaz Ordu'da Ruslar, Ukraynalılar, Gürcüler, Don Kazakları, Kalmuklar, Çerkezler, Türkmenler, Ermeniler, Gürcüler, Rumlar ve Museviler yer alıyordu. Bu güce zamanla 'Beyaz Ruslar' denildi..


Beyaz Ruslar, yaşadıkları Gelibolu'da anıldı
Beyaz Ruslar, yaşadıkları Gelibolu'da anıldı
Beyaz Ruslar, yaşadıkları Gelibolu'da anıldı
Beyaz Ruslar, yaşadıkları Gelibolu'da anıldı
Beyaz Ruslar, yaşadıkları Gelibolu'da anıldı

Çanakkale, Gelibolu, Bolşevik, Rus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beyaz Ruslar, yaşadıkları Gelibolu'da anıldı - Son Dakika


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