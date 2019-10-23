Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray NYT ve Washington Post'un aboneliklerini sonlandırıyor
Son Dakika Güncel Beyaz Saray NYT ve Washington Post'un aboneliklerini sonlandırıyor

Beyaz Saray NYT ve Washington Post'un aboneliklerini sonlandırıyor

1 saat önce

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın "yalan haberler" olarak nitelediği New York Times (NYT) ve Washington Post'un aboneliklerini sonlandıracaklarını açıkladı.

Beyaz Saray NYT ve Washington Post'un aboneliklerini sonlandırıyor, System.String[]

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın "yalan haberler" olarak nitelediği New York Times (NYT) ve Washington Post'un aboneliklerini sonlandıracaklarını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, Amerikan basınına yaptığı açıklamada NYT ve Washington Post'un aboneliklerinin yenilenmeyerek, sonlandırılacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, dün Fox televizyonunda konuk olduğu bir programda, NYT ve Washington Post için "Onları Beyaz Saray'ın içinde istemiyoruz. Belki onların aboneliklerini sonlandırırız, onlar yalan haber yapıyorlar." yorumunda bulunmuştu.

Trump, sık sık CNN, NYT, Washington Post gibi anaakım basın kuruluşlarını "yalan haberler" yapmakla ve kendisine saldırmakla suçluyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington Post, New York Times, Beyaz Saray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:02 Kaynak: AA
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