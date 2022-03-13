Beyaza bürünen E-5 karayolu böyle görüntülendi - Son Dakika

Beyaza bürünen E-5 karayolu böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen E-5 karayolu havadan görüntülendi.

İstanbul'da günlerdir devam eden kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor. Bu sabah itibariyle de aniden bastıran kar yağışıyla E-5 karayolu Cevizlibağ mevki kısa sürede beyaza büründü. Otomobiller trafikte güçlükle ilerlerken kar yağışı ve E-5 karayolu dron ile görüntülendi.