Beyaza bürünen E-5 karayolu böyle görüntülendi - Son Dakika
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Beyaza bürünen E-5 karayolu böyle görüntülendi

13.03.2022 09:50

Beyaza bürünen E-5 karayolu böyle görüntülendi İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen E-5 karayolu havadan görüntülendi.

Beyaza bürünen E-5 karayolu böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen E-5 karayolu havadan görüntülendi.

İstanbul'da günlerdir devam eden kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor. Bu sabah itibariyle de aniden bastıran kar yağışıyla E-5 karayolu Cevizlibağ mevki kısa sürede beyaza büründü. Otomobiller trafikte güçlükle ilerlerken kar yağışı ve E-5 karayolu dron ile görüntülendi.

Beyaza bürünen E-5 karayolu böyle görüntülendi
Beyaza bürünen E-5 karayolu böyle görüntülendi
Beyaza bürünen E-5 karayolu böyle görüntülendi

YORUMLAR
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Aniden başlayan kar E-5'i beyaza bürüdü Aniden başlayan kar E-5'i beyaza bürüdü Kar yağışı aralıklarla devam ediyor Kar yağışı aralıklarla devam ediyor

İstanbul, kar, E 5, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Beyaza bürünen E-5 karayolu böyle görüntülendi - Son Dakika


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