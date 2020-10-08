Beyazgül'den Şanlıurfaspor yönetimine ziyaret - Son Dakika

Beyazgül'den Şanlıurfaspor yönetimine ziyaret

08.10.2020 15:37
Beyazgül'den Şanlıurfaspor yönetimine ziyaret, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfaspor Tesislerine giderek yönetimi devralan yönetim ve üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa spor Tesislerine giderek yönetimi devralan yönetim ve üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Şanlıurfaspor Tesislerine ziyaret gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Beyazgül ve Klüp Başkanı Yetim bir süre görüşerek fikir alışverişinde bulundu. Görüşmenin ardından ikili basına birer açıklama yaptı. Şanlıurfaspor'un bu kentin nostaljisi, heyecanı ve güzelliği olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Şanlıurfaspor tesislerindeyiz. Şanlıurfa spor Kulüp Başkanımızı ve yöneticilerimizi ziyaret ettik. Kendilerini başarılarından dolayı kutluyorum. Transfer tahtasını açaraktan yeniden Urfaspor'un hayata dönmesinin sağladılar emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Birlikte hareket ettiğimiz Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü Belediyemize de teşekkür ediyorum. Şanlıurfa spor yöneticileri konusunda da şunu ifade edeyim; Bu arkadaşlarımızın spor konusundaki uzmanlıklarını ve dürüstlüklerinden inancım tamdır. Şanlıurfa spor'un yeşil ve sarı renkleri kuruluşundan bu yana halkımızın gönlüne nakış edilmiştir. Urfaspor bir nostalji, Urfaspor bir heyecan, Urfaspor şehrin bir güzelliğidir. Halkımızın içine çıktığımız zaman şunu söylüyorlardı. Başkanım bu Urfaspor ne olacak diyorlardı, bizde onlara merak etmeyin. Allah'ın izniyle inşallah Urfaspor kurtulacak dediğim zaman onların yüzünde güzel bir gülümse görüyorduk" dedi.

"Artık borçsuz Şanlıurfa için çalışacağız"

Bundan sonra borçsuz bir Şanlıurfaspor için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade eden Beyazgül, "Bu borçsuz Urfaspor için bütün şehir ile beraber çalışmak zorundayız. Her şey oldu bitti bugüne kadar birçok yönetici arkadaşımız görev aldı ben onlarında bu süreçte çok gayretle samimi çalıştıklarını biliyorum ama nihayet bu arkadaşlarımıza bu iş nasip oldu. Şimdi elbirliği içerisinde Şanlıurfa için çalışma zamanı diye düşünüyorum. Şanlıurfaspor'u mali sıkıntıdan kurtardığımız zaman bu şehrimizin geleceği ve kulübümüzün geleceği açısından çok önemli olacaktır. 2 milyonluk bir şehrin kulübünün başarısı hepimizin yükselişi olacaktır. Ben tekrardan buradaki yönetim kurulu başkanımızı ve yönetici arkadaşlarımızı ayrı ayrı kutluyorum, tebrik ediyorum" diye konuştu.

Şanlıurfa spor'un oldukça kötü günler geçirdiğine tanık olduklarını ve bu yüzden bu kötü gidişata dur demek için yönetime tekrar talip olduklarını aktaran Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, desteklerinden dolayı Beyazgül'e teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Beyazgül'den Şanlıurfaspor yönetimine ziyaret
Beyazgül'den Şanlıurfaspor yönetimine ziyaret

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfaspor, Şanlıurfa, Transfer, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beyazgül'den Şanlıurfaspor yönetimine ziyaret - Son Dakika Spor

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