Beykoz açıklarında sürüklenen kuru yük gemisi demirleme sahasına çekildi - Son Dakika

Beykoz açıklarında sürüklenen kuru yük gemisi demirleme sahasına çekildi

14.10.2020 05:17

Beykoz'da motor arızası nedeniyle sürüklenen kuru yük gemisi, römorkörle Yenikapı'daki demirleme sahasına çekildi.

Beykoz'da motor arızası nedeniyle sürüklenen kuru yük gemisi, römorkörle Yenikapı'daki demirleme sahasına çekildi.

Alınan bilgiye göre, İspanya'daki Cadiz Limanı'na giden "Santorini" isimli kuru yük gemisi, Beykoz açıklarında arızalanarak sürüklenmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Motorunda arıza oluştuğu öğrenilen 158 metre uzunluğundaki gemi, kurtarma botu ve römorkörle Yenikapı'daki demirleme sahasına çekildi.

Beykoz açıklarında sürüklenen kuru yük gemisi demirleme sahasına çekildi
Beykoz açıklarında sürüklenen kuru yük gemisi demirleme sahasına çekildi
Beykoz açıklarında sürüklenen kuru yük gemisi demirleme sahasına çekildi
Beykoz açıklarında sürüklenen kuru yük gemisi demirleme sahasına çekildi

Kuru Yük Gemisi, Santorini, Yenikapı, Beykoz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beykoz açıklarında sürüklenen kuru yük gemisi demirleme sahasına çekildi - Son Dakika

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