Beykoz Adayı Murat Aydın Acarkent'te Noktayı Koydu

Acarkent'te vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın , imar ve mülkiyet sorununa ilişkin, "Beykoz'da ya hep ya hiç olacak. ya herkes yapabilecek ya da kimse yapamayacak. Bu kadar açık ve net, bunun için çalışacağız. Siz de bize destek verin, özel olarak ben kendi işimi hallederim, götürürüm, çözerim diyenin de işine çomağı sokarız" dedi.31 Mart Yerel Seçimleri'ne kısa bir zaman kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Acarkent'te bir sitede vatandaşlarla bir araya geldi. Sıcak bir şekilde karşılanan Aydın, vatandaşlarla tokalaşarak bol bol sohbet etti. Buluşmaya Aydın'ın yanı sıra İstanbul Müşerref Pervin Tuba Durgut , partililer ve vatandaşlar katıldı. Buluşmada seçimleri kazandıkları takdirde hayata geçirmek istediği projelerden bahseden Aydın, vatandaşlara da mikrofon uzatarak sorunlarını dinledi. Genellikle imar ve mülkiyet sorunlarıyla alakalı problemleri olduklarını belirten vatandaşlar, bu soruna kalıcı bir çözüm bulunmasını istedi."Ben buraya hizmet getirme noktasında çok kararlıyım"Sorunları dinledikten sonra cevaplandıran Başkan adayı Aydın, "'Buralar Boğaziçi öngörünüm, doğal sit vesaire, hiçbir şey yapamazsın' derler, o yüzdende binaları yıkmıyorlar öyle tutuyorlar. Bu da mülkiyet hakkına karşı devletin farklı bir tutumu olabilir endişesiyle o kurumlar binaları yıkmıyorlar. Biz bu halden kurtarmak için çalışacağız. Bu mevcut yapı sürdürülebilir bir şey değil. Her şeyi yasaklıyorsunuz ama ortada bu durum var. Yani 1996 yılında doğal sit ilan ediyorsunuz, niye? Ben buraya hizmet getirme noktasında çok kararlıyım, bir şeyler yapmak lazım. Gerekenleri yapacağız, bütün adımları atacağız ama bekleyecek vaktimiz yok. 5 yılda verdiğimiz sözler var, onların da keyfini bekleyemeyiz. Belli bir noktadan sonra vurup geçeceğiz yani yapacağız. Bunları bürokrasi bilsin diye anlatıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bu işler çözülsün diyor" dedi."Garibana yardımcı olamadığımız zaman zengine de yardımcı olamayız"Başkan adayı Aydın, "Köyler için 'doğal sit' diyecekler. Biz köyün merkezini planlayacağız, oradaki metruk evlerin yapılması için proje yaparak vatandaşa vereceğiz. Bana engel çıkartırlarsa da vurup geçeceğiz. Sonunda ne olursa olsun. Olan bana da olabilir. Bizim öncelikli konumuz bu olacak. Ben çok açık söyleyeyim Beykoz'da ya hep ya hiç olacak. ya herkes yapabilecek ya da kimse yapamayacak. Bu kadar açık ve net, bunun için çalışacağız. Siz de bize destek verin, özel olarak 'ben kendi işimi hallederim, götürürüm, çözerim' diyenin işine çomağı sokarız. Hep beraber bütün gücümüzü, nüfuzumuzu neyimiz varsa ortaya koyacağız. Garibanın da zenginin işini de, herkesin imar planını çözmemiz lazım. Öyle parsel parsel ada ada doğru bir iş değil. Bu sosyal barışı zedeleyen bir durumdur. Zengin yapıyor gariban yapamıyor algısını da ortadan kaldırmamız lazım. Bağımsız biri çıkarsa bu bizi yaralar. Beklentimizi ortaya koyacağız. Herkesin önünü açmamız lazım ki nereye gidileceği belli olsun. O anlamda biz size yardımcı olacağız. Garibana yardımcı olamadığımız zaman size de yardımcı olamayız. Birlikte yürüyeceğiz, bir an önce de bitmesi lazım" şeklinde konuştu."Bu adam her şeyi yüzüne gözüne bulaştırdı dedirtmem"Aydın, "Benim 20 yıllık belediye başkanlığım dönemimde en çok çekindiğim ve içine girmediğim konu imar meselesidir. Türkiye 'de olabilecek en problemli yere geldik. Dolayısıyla kararlılığımızı hissettirmek açısından bürokrasiye sinyal vermek bakımından bunu yapacağız. Bakın bakanımız tamam, Cumhurbaşkanımız sonsuz destek veriyor. Yukarıdakiler tamam ama aşağıdakiler şu bu diyecekler biliyorum. Onu demesinler, diyemesinler diye gereğini yapacağız. 20 yıl uğraştık geldi, 5 yılda bütün kazanımlarımızı aktaracağız, kendime başarısız adam dedirtmek istemem. Eleştiri alalım ama bu adam geldi her şeyi yüzüne gözüne bulaştırdı dedirtmek istemem. Başarmak için de her şeyi göze alacağım" diye konuştu. - İSTANBUL