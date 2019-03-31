Beykoz Adayı Murat Aydın Soğuksu'da Oyunu Kullandı

Beykoz adayı Murat Aydın Soğuksu'da oyunu kullandı Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Soğuksu İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandı Başkan adayı Aydın: "Beykoz, İstanbul ve Türkiye için hayırlı olsun diyorum"İSTANBUL - Soğuksu İlköğretim Okulu'nda eşiyle birlikte gelerek oyunu kullanan...

Beykoz adayı Murat Aydın Soğuksu'da oyunu kullandı

Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Soğuksu İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandı

Başkan adayı Aydın: "Beykoz, İstanbul ve Türkiye için hayırlı olsun diyorum"



İSTANBUL - Soğuksu İlköğretim Okulu'nda eşiyle birlikte gelerek oyunu kullanan Cumhur İttifakının AK Parti Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, "Nasip olursa yetki alırsak, Beykozlu hemşehrilerimiz için yoğun bir tempoyla çalışacağız" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında tüm yurtta oylar kullanırken Cumhur İttifakının AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın'da eşi Bedriye Aydın ile birlikte Soğuksu İlköğretim okuluna geldi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Aydın, küçük çocukları da sevdikten sonra pusulaları alarak kabine girdi. Burada oyunu kullanan Başkan adayı Aydın, "hayırlı olsun" diyerek görevlilerle tekrar tokalaşarak sınıftan ayrıldı. Ardından okuldaki vatandaşlarla tokalaşarak sohbet eden Aydın, onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

"Beykoz, İstanbul ve Türkiye için hayırlı olsun diyorum"

Okuldan ayrılmasının ardından açıklamalarda bulunan Aydın, "3 ay çok güzel geçti, şuan çok tatlı yorgunluk yaşıyoruz. Akşamı bekliyoruz, hayırlısı olsun diyoruz. Benim için gerçekten hayatımın farklı bir evresi oldu. Beykoz'u sokak sokak dolaştık. 247 bin hemşehrimizle göz göze gelmeye çalıştık. Büyük bir çoğunluğuyla da kucaklaştık. Bana gönüllerini açtılar, onların hayallerini öğrenerek kendi hayallerimizle birleştirmeye çalıştık. Nasip olursa yetki alırsak, Beykozlu hemşehrilerimiz için yoğun bir tempoyla çalışacağız. Beykoz'un geleceği çok daha güzel olacak. Beykoz, İstanbul ve Türkiye için hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan adayı Murat Aydın ardından Soğuksu'daki vatandaşlarla tokalaşarak bir süre sohbet etti.

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