Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın: "Beykoz'da Zengin,fakir Ayrımını Ortadan Kaldırmak...

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Çiğdem Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Çiğdem Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Aydın, "Beykoz'da zengin-fakir ayrımını ortadan kaldırmak, barışı sağlamak istiyoruz" dedi.



AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, seçime sayılı günler kala çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Murat Aydın, bu bağlamdaki temasları kapsamında Çiğdem Mahallesi'ndeki vatandaşlarla buluştu, onların sorunlarını dinleyerek çözüm yolunda neler yapılabileceğinden bahsetti. Buluşmaya Başkan Adayı Murat Aydın'ın yanı sıra AK Parti Beykoz İlçe Kadın Kolları Başkanı Gaye Zayıf ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşan Aydın, Beykoz'un kendine has demografik bir yapısının olduğunu, bu yapının korunması gerektiğini söyleyerek, "Beykoz'da zengin, fakir ayrımını ortadan kaldırmak, barışı sağlamak istiyoruz" dedi.



"Beykoz'da zengin-fakir ayrımını ortadan kaldırmak istiyoruz"



Farklı gelir seviyesine sahip gruplar arasındaki ayrımın buradaki mutluluğa gölge düşürdüğünü belirten Aydın, "Gönlümüzü herkese açacak, bireysel menfaatleri değil, toplum menfaatlerini gözeterek hizmet üretmeye çalışacağız. ya herkese ya da hiç, biz bunu vaat ediyoruz. İstanbul'da, belki de Türkiye'de de Beykoz gibi başka bir yer daha yok, bunun kıymetini bilelim. Bu yüzden Beykoz'un bu sosyolojik, demografik insan yapısını korumamız gerekiyor. Beykoz'da zengin-fakir ayrımını ortadan kaldırıp, barışı sağlamamız gerekiyor. Biz Beykoz'u mutluluğun kenti haline dönüştürmek istiyoruz. Burada ayrımı ortadan kaldırmak, birlikte aynı masanın etrafında oturup çay içmek istiyoruz" dedi.



"Beykoz'da 24 saat açık mekanlar oluşturacağız"



Bölge ekonomisini canlandırmak, insanların kaynaşmasını sağlamak için önemli yatırımlar yapılacağını ifade eden Aydın, "Beykoz'da, sahilde, 24 saat açık mekanlar olacak. İlk ikisini belediye olarak biz yapacağız. Birinde balık türünün yanında et, diğerinde de sebze türü yemeklerin olduğu sosyal tesisler açacağız. Bu mekanlar 365 gün 24 saat açık olacak. Alışveriş sokakları, caddeleri, 15-20 kişilik minik butik sinemalar yapacağız. Bu mekanlar ticari olmasa bile biz belediye olarak açacağız. Beykoz'da Allah nasip ederse, kültür sokakları, kıraathaneler, kütüphaneler, 24 saat açık mekanlar olacak. Yapacağımız bu işler hem ekonomiye girdi sağlayacak, hem de insanımızın kaynaşmasını sağlayacak. Başlatacağımız birçok projeyle bugüne göre Beykoz'da yaşam daha kolay olacak, mutluluk daha da artacak" şeklinde konuştu.



"Amacımız burada yaşamı daha mutlu kılmaktır"



Beykoz'da hayata geçirmeyi planladıkları projelerle mutluluğu daha da artırmayı hedeflediklerini söyleyen Aydın, "Bizim yapmak istediğimiz, burada yaşamı daha güzel kılmak, sizlerin daha mutlu olmasına katkı vermektir. Bunun için, imar, mülkiyet, ulaşım, istihdam ve eğitim gibi çözüm bekleyen konular var. Biz bu sorunların çözümüyle ilgili çok yoğun bir çalışmanın içerisinde olacağımızı söylüyoruz. Tabii ki sadece bizim çalışmamız yetmez. Devletin tepesinden, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan tüm bürokrasiye kadar biz birlikte hizmet edecek, çalışacağız. Allah nasip ederse Beykoz bugünden daha iyi olacak. Biz bunu hedefliyoruz. Çözüm gerektiren konularla ilgili çok çalışmanın sözünü veriyoruz" ifadelerini kullandı.



Çiğdem Mahallesi'nde gerçekleştirilen buluşma AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın'ın vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. - İSTANBUL

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