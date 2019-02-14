Son Dakika Haberleri: Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, İstinat Duvarının Çökmesi Hakkında Konuştu

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, İstinat Duvarının Çökmesi Hakkında Konuştu

38 dakika önce

Beykoz'da bir otoparkın istinat duvarı iki aracın üzerinde devrildi.

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, İstinat Duvarının Çökmesi Hakkında Konuştu, System.String[]
Beykoz'da bir otoparkın istinat duvarı iki aracın üzerinde devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek olay yerine gelerek açıklamalarda bulundu.

Olay Beykoz Kaymakamlık yanındaki bir otoparkta sabah saatlerinde meydana geldi. Büyük bir gürültüyle çöken istinat duvarı, o sırada park halinde bulunan iki aracın üzerine devrildi. O sırada yoldan geçen kimsenin olmayışı olası bir faciayı önledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şerit çekerek bölgeyi kontrol altına aldı. Olayın ardından Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay hakkında açıklama yapan Başkan Çelikbilek: "Nasıl oldu bilmiyoruz, sağlıklı bir duvardı ama herhalde burada yağmurlarla birlikte bir oynama olmuş toprakta arazide. Ama çok eski bir duvar burası 30 yıllık mazisi var. O yüzden buraları zaman zaman gözden geçirmek lazım. Neyse ki can kaybı yok mal kaybı yok telafi ederiz bir şekilde" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:42 Kaynak: İHA

Sabah, Kaymakamlık, Muhittin Yücel, Beykoz, 3. Sayfa
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