Beykoz'da 40 bin sahte araba filtresi ele geçirildi - Son Dakika

Beykoz'da 40 bin sahte araba filtresi ele geçirildi

Beykoz'da 3 ayrı adrese düzenlenen baskında 40 bin sahte araba filtresi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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