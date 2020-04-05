Beykoz'da denize düşen otomobildeki kadın kurtarıldı - Son Dakika

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Beykoz'da denize düşen otomobildeki kadın kurtarıldı
6 saat önce
Beykoz'da denize düşen otomobilin sürücüsü, yoldan geçen bir kişi tarafından kurtarıldı.
Beykoz'da denize düşen otomobilin sürücüsü, yoldan geçen bir kişi tarafından kurtarıldı.
Sahil yolunda ilerleyen A.Ç'nin kullandığı otomobil, Kanlıca mevkisinde denize düştü.
Yoldan geçen Ufuk Saraç, olayı görünce aracını durdurup suya atlayarak, kadını denizden çıkardı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından A.Ç'yi Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Denize düşen otomobilin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:02 Kaynak: AA
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