Beykoz'da Dronlu Trafik Denetimi: 377 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beykoz'da Dronlu Trafik Denetimi: 377 Bin Lira Ceza

15.01.2026 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz'da dron destekli denetimlerde 107 araca toplam 377 bin 681 lira ceza kesildi.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dron destekli trafik denetimlerinde toplam 107 araç sahibine çeşitli ihlaller gerekçesiyle toplam 377 bin 681 lira ceza uygulandı.

Kaymakamlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince "kırmızı ışık", "yaya geçidi" ve "yasak park" ihlallerine yönelik dron destekli trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Toplam 107 araç sahibine "Karayolları Trafik Kanunu"nda yer alan 8 "kırmızı ışık ihlali", 41 "yasak park", 5 "durak içi park" ile 53 "yaya geçidi" ihlalinden toplam 377 bin 681 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Trafik, Güncel, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da Dronlu Trafik Denetimi: 377 Bin Lira Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
Trump, ilhak etmek istediği Grönland’a iki seçenek sundu Trump, ilhak etmek istediği Grönland'a iki seçenek sundu
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu
Afrika Kupası’nda ilk finalist belli oldu Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu
31 şut, 3 direk, tek gol Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı’yı Talisca ile devirdi 31 şut, 3 direk, tek gol! Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı Talisca ile devirdi
Napoli’nin çöküşü sürüyor Napoli'nin çöküşü sürüyor

18:59
Fenerbahçe’den Galatasaray’a Mert Hakan Yandaş tepkisi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mert Hakan Yandaş tepkisi
17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 19:11:02. #7.11#
SON DAKİKA: Beykoz'da Dronlu Trafik Denetimi: 377 Bin Lira Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.