Beykoz'da Gecekonduda Yangın Çikti

İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir gecekondunun odunluk kısmında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 14.45 sıralarında Beykoz ilçesi Çavuşbaşı Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir gecekondunun bahçesindeki odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle yangın gecekonduya sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken, evin odunluk kısmı ve çatısında büyük çaplı hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL