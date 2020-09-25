Beykoz?da hastane, okul ve taksi durakları dezenfekte edildi - Son Dakika

Beykoz?da hastane, okul ve taksi durakları dezenfekte edildi

? İstanbul Beykoz'da insanların birbiriyle çok fazla temas ettiği için Kovid-19'un bulaşma riskinin yüksek olduğu hastane, okul ve taksi durakları belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Beykoz?da hastane, okul ve taksi durakları dezenfekte edildi, System.String[]
? İstanbul Beykoz'da insanların birbiriyle çok fazla temas ettiği için Kovid-19'un bulaşma riskinin yüksek olduğu hastane, okul ve taksi durakları belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Beykoz Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında, Beykoz Devlet Hastanesi'nin acil servis bölümünü, ilçedeki taksi duraklarını, duraktaki taksileri ve Ahmet Mithat Efendi İlkokulu'nu dezenfekte etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalarda, eğitimli kişiler tarafından, Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı Kovid-19 rehberindeki insan sağlığına zarar vermeyen dezenfektanlar kullanıldı. Beykoz Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Turgut Özdemir, dezenfeksiyon çalışmalarını artırarak devam ettirdiklerini söyleyerek, 'Vatandaşların yoğun olarak kullandığı öncelikle hastaneler, aile sağlık merkezleri, ilçe sağlık müdürlüğü, filyasyon ekiplerinin bulunduğu yerler, kaymakamlık, belediye binaları, emniyet müdürlükleri, okullar, camiler ve taksi duraklarını her gün dezenfekte ediyoruz' dedi.'GÜNDE 50 ARAÇ DEZENFEKTE EDİLİYOR? Araç dezenfektan istasyonu kurduklarını anlatan Özdemir, 'Ayrıca, sık kullandığımız kamu araçlarını, taksileri, minibüsleri kurduğumuz araç dezenfektan istasyonunda her gün dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlar herhangi bir saat kısıtlaması olmaksızın, araçlarını bu istasyona getirip ücretsiz dezenfekte ettirebilir. Sağlık Bakanlığı'nın ambulanslarını da burada dezenfekte ediyoruz. Taksici arkadaşlar, istasyonda taksilerini dezenfekte edip, bizler de araçların dezenfekte edildiğine dair bir belge veriyoruz. Günde 50 aracı burada dezenfekte ediyoruz, Beykoz'daki 20'ye yakın taksi duraklarını da yerinde ilaçlıyoruz' diye konuştu. BROŞÜR ÇALIŞMASI DA YAPILIYORÖzdemir, 'Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı Kovid-19 rehberindeki insan sağlığına zarar vermeyen dezenfektanları kullanıyoruz. Eğitimli arkadaşlar çalışmaları yürütüyor. Pandemiyi rahat bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Vatandaşların salgına mücadelede bilinçlenmeleri için okullara, taksi duraklarına ve esnafa broşür dağıtıyoruz. Eczaneler, kuaför dükkanları, fırınlar, muhtarlıkları ilaçlayıp, dezenfekte ediyoruz. Mart ayıyla birlikte ekip arkadaşlarımızın sayısını artırarak çalışmalarımıza hız vereceğiz' ifadelerini kullandı. Taksi sürücüsü Ahmet Erol ise, 'Kovid-19'a karşı fırsat buldukça gelip aracımın içini, dışını dezenfekte ettiriyorum. Hem kendi sağlığım hem de müşterilerin sağlığı için hizmetten memnunuz' dedi.Taksilerde dezenfektan bulundurduklarını aktaran Murat Subaşı da, 'Araçlarda önce kendi sağlığımız için dezenfektan bulunduruyoruz. Sabah ve akşam araç dezenfektan istasyonuna gidip aracımızı dezenfekte ettiriyoruz. Ön koltuğa yolcu almamaya çalışıyoruz, 3 yolcudan fazlasını kabul etmiyoruz' diye konuştu. ATAYAN: ÖĞRENCİLER HİJYENİK BİR OKULA KAVUŞACAKKovid-19 vakalarının Türkiye'de görülmeye başladığından beri dezenfektan çalışmalarını yaptıklarını söyleyen Beykoz Ahmet Mithat Efendi İlkokulu Müdürü Zekeriya Atayan, aldıkları önlemlere yönelik şunları söyledi:

'Her sınıfa dezenfektan standı kurduk. Okula gelen çocukların ayakkabılarını bile dezenfekte ediyoruz, öğrenciler hijyenik bir okula kavuşacak. Velilerden de olumlu dönüşler aldık. Öğrencilerin sağlıklı bir şekilde eğitim, öğretimi sürdürmesi önceliğimiz. En ufak bir sorunda başa döneriz o yüzden tedbirleri son noktaya kadar aldık. Öğrencileri gruplara ayırdık, teneffüs zilini kaldırdık. Şu anda bir sınıftaki öğrenciler derse girerken diğer sınıftakiler teneffüse çıkıyor. Bahçede bile öğrencilerin karşılaşmamasına dikkat ediyoruz. 10 dakikalık teneffüsleri var ve hiç karşılaşmıyorlar' ifadelerini kullandı. Şu anda belediyeden gelen ekipler öğrencilerin sık kullandığı sınıfları, lavabo ve koridorları dezenfekte etti. Ayrıca, anaokulunun bahçesinde bulunan parkta dezenfekte edildi.?


- Hastane

Hastane, Beykoz, Taksi, Okul, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:14 - Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Beykoz?da hastane, okul ve taksi durakları dezenfekte edildi - Son Dakika

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