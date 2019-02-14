Son Dakika Haberleri: Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü

Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü

16 dakika önce

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHABeykoz Kaymakamlığı yanında bulunan otoparkta istinat duvarı çöktü.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA

Beykoz Kaymakamlığı yanında bulunan otoparkta istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan 3 araçta hasar meydana geldi. İtfaiye ve polisin olay yerinde çalışması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:23 Kaynak: DHA

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