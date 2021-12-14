BEYKOZ'DA KAZAYA KARIŞAN ARAÇ ÇEKİCİ ÜSTÜNDE YANDI - Son Dakika

BEYKOZ'da, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde yaşanan kaza sonrası kaldırılan hafif ticari araç, çekici üzerinde alev aldı. Motor kısmında başlayan yangın, çevredekilerin yardımıyla söndürüldü. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, TEM Otoyolu Kavacık Mevkiinde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Köprü yönüne ilerleyen hafif ticari araç, önündeki bir otomobile arkadan çarptı. Yaşanan hasarlı kaza sonrası araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Hafif ticari araç, çekici üzerindeyken alev aldı. Motor kısmında başlayan yangın, çevredeki sürücülerin yardımıyla söndürüldü.

Aracın çekici üzerindeyken yandığı anlar, o sırada yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.