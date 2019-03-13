Beykoz'da O Çatışmanın İzlerini Taşıyan Villa Satışa Çıktı
1 saat önce
BEYKOZ'da 19 yıl önce terör örgütü Hizbullah'ın başı Hüseyin Velioğlu'nun öldürüldüğü ve tarihe 'domuz bağı cinayetleri' olarak geçen infazların ortaya çıkmasına neden olan villa satışa çıktı.
BEYKOZ'da 19 yıl önce terör örgütü Hizbullah'ın başı Hüseyin Velioğlu
'nun öldürüldüğü ve tarihe 'domuz bağı cinayetleri' olarak geçen infazların ortaya çıkmasına neden olan villa satışa çıktı. Beykoz
'da 17 Ocak 2000'da saklandığı villada polisle çatışan Hüseyin Velioğlu öldürülmüştü. Velioğlu'nun öldürüldüğü ve domuz bağı cinayetlerinin ortaya çıktığı villa satışa çıkarıldı. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası
Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, dün satış ihale duyurusunu yaptı.
"Kadıköy
Emlak Müdürlüğü'nden satılık gayrimenkuller" listesinde Beykoz Kanlıca
'da bulunan 420 metrekarelik 520 ada 100 parsel numaralı villa da yer aldı. Tahmini satış bedeli 2 milyon 142 bin lira olarak belirlendi. "Hizbullah evi" olarak bilinen villanın satış ihalesi, 2 Nisan 2019 günü gerçekleştirilecek.
"SİLAHINI TEMİZLERKEN GÖRDÜM"
Hüseyin Velioğlu'nun villada silah temizlediğini gördüğünü söyleyen sokak sakinlerinden Necati Kefelioğlu, "Bu binanın en üst katında bizim tarafa bakan yerde açık terası var. Tam da benim penceremin karşısında. Ben oradan bakarken silah temizlerken görmüştüm" dedi. Villanın satışa çıktığını internetten öğrenen Kefelioğlu, "Bayağı harabe bir bina. Tinerciler kapısını kırıp içeride kaldılar. Bundan bir sene önce bahçede domates biber ektiler" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:26 Kaynak: DHA
Terör Örgütü Hizbullah'ın Beykoz'daki 2 Milyon Liralık Villası Satışa Çıkarıldı
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