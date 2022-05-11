Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünün lastiği çıktı - Son Dakika
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Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünün lastiği çıktı

11.05.2022 17:16

Beykoz'da seyir halindeyken sol arka lastiği yerinden çıkan İETT otobüsündeki yolcular, yolun kenarında duran araçtan tahliye edildi.

Beykoz'da seyir halindeyken sol arka lastiği yerinden çıkan İETT otobüsündeki yolcular, yolun kenarında duran araçtan tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre dün, Kavacık Mahallesi Yeni Riva Yolu'nda sefer yapan 34 CBN 045 plakalı İETT otobüsünün sol arka lastiği yerinden çıktı. Otobüs, hasar almadan yol kenarında durdu.

Bu sırada, aynı yol üzerinde otobüsün gittiği yöne seyreden iki otomobil çarpıştı. Araçlarda hasar meydana geldi.

Yolun kenarında duran İETT otobüsündeki yolcular tahliye edilirken olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı, trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünün lastiği çıktı
Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünün lastiği çıktı
Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünün lastiği çıktı
Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünün lastiği çıktı
Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünün lastiği çıktı
Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünün lastiği çıktı
Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünün lastiği çıktı

YORUMLAR
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Park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı Park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı BAŞAKŞEHİR'DE PARK HALİNDEKİ İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI BAŞAKŞEHİR'DE PARK HALİNDEKİ İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünün lastiği çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünün lastiği çıktı - Son Dakika
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