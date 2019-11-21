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Beykoz'da sonbahar manzarası hayran bıraktı

6 saat önce

Beykoz'da sonbahar manzarası hayran bıraktı Kasım'da Beykoz başka güzel Drone ile çekilen görüntüler filmleri aratmadıİSTANBUL - İstanbul'un en yeşil doğasına sahip ilçelerinden Beykoz şu sıralar ormanları, parkları ve korularıyla sonbaharın en güzel renklerini sunuyor.

Beykoz'da sonbahar manzarası hayran bıraktı

Kasım'da Beykoz başka güzel

Drone ile çekilen görüntüler filmleri aratmadı

İSTANBUL - İstanbul'un en yeşil doğasına sahip ilçelerinden Beykoz şu sıralar ormanları, parkları ve korularıyla sonbaharın en güzel renklerini sunuyor. Doğa kaşifleri, gezginler ve fotoğraf tutkunları doğal manzaralar için ilçeye geliyor. Sonbahar renklerine bürünen ilçede drone ile çekilen görüntüler ise hayran bırakıyor.

Birbirinden güzel ve sakin köşeleriyle şehrin en huzurlu adreslerine ev sahipliği yapan Beykoz'da mevsim bitmeden gezip görülmesi gereken sonbahar rotaları kızılıyla, sarı ve turuncusuyla ziyaretçilerini bekliyor.

Polonezköy Tabiat Parkı Kızıla Boyandı

Polonezköy Tabiat Parkı, kızıl örtüsüyle şu sıralar en çok ilgi gören yerlerin başında geliyor. Yaklaşık 3000 hektar alanı kaplayan ve İstanbul'un en büyük tabiat parkı olma özelliğini de taşıyan alan yürüyüş ve bisiklet parkurlarıyla zindelik ve huzur sunuyor.

Ormanın ortasından geçen 5 km'lik yürüyüş parkurunda yapılacak keyifli bir gezintiye fotoğraflık sonbahar manzaraları eşlik ediyor. Yabani hayvan türlerine barınak olan alanda sincap aileleri ağaçlar arasından ziyaretçilere sürpriz yapıyor.

Günübirlik sonbahar gezintisi için ideal olan tabiat parkının içinde dinlenme alanları da bulunuyor.

Beykoz Korusu Yolu

Mehmet Yavuz Caddesi'nden çıkılan Beykoz Korusu Yolu, çınar ağaçları ve kemer altıyla fotoğraf tutkunları için biçilmiş kaftan. Doğanın sarı, kırmızı ve turuncu yapraklarla süslediği yolda yürüyüş yaparken korunun sevimli sakinleri sincapları da görmek mümkün.

Dizilerin Mekanı: Çınarlı Yol

Türk Alman Üniversitesi'nin yakınında birçok film, klip ve diziye mekan olan Çınarlı Yol tarihi atmosferiyle ziyaretçilerini de adeta bir dizi film setinde hissettiriyor. Ağaçların yapraklarını dökmesiyle kasım ayında bambaşka bir hale bürünen mekan düğün fotoğraflarının da vazgeçilmez adresi.

Gölet Manzaralı Sonbahar

İstanbul'un en büyük park alanı olarak kurulan Kanuni Kent Ormanı gölet manzaralı kafeteryasıyla kuş sesleri eşliğinde dinlenip nefes almak ve sonbaharın en güzel anılarını yaşamak isteyen ziyaretçilerini bekliyor.

Beykoz'da sonbahar manzarası hayran bıraktı

İstanbul, Beykoz, Genel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:31 Kaynak: İHA
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