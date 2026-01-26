Beykoz'da Vefa Günü: Ülkücü Şehit Atilla Kurtuluş'un babası 100 yaşında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Beykoz'da Vefa Günü: Ülkücü Şehit Atilla Kurtuluş'un babası 100 yaşında

Beykoz\'da Vefa Günü: Ülkücü Şehit Atilla Kurtuluş\'un babası 100 yaşında
26.01.2026 09:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Beykoz ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) teşkilatı görülmemiş bir vefa örneğine imza attı.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) teşkilatı görülmemiş bir vefa örneğine imza attı. Ülkücü Şehit Atilla Kurtuluş'un babası Satılmış Kurtuluş, 100. yaş gününü MHP Beykoz İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği coşkulu bir organizasyonla kutladı.

Beykoz sokakları, bu anlamlı günde nostaljik ve duygusal anlara sahne oldu. MHP Beykoz İlçe Başkanı Emre Çömlekçi ve beraberindeki teşkilat üyeleri, şehit babası Satılmış Kurtuluş'un evine Türk gençliğinin simgelerinden olan Tofaş marka araçlarla konvoy yaparak gitti. Araçlardan yükselen Müslüm Gürses'in "Seni Yazdım" şarkısı eşliğinde evin önüne ulaşan kalabalık, ellerinde pankartlar ve doğum günü pastasıyla Satılmış Amca'yı selamladı.

100 yıllık bir çınar

Asırlık yaşına giren Satılmış Kurtuluş, bu sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadı. İlçe Başkanı Çömlekçi ve teşkilat üyeleriyle pasta kesen Kurtuluş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek MHP Beykoz İlçe Teşkilatına teşekkür etti. Pankartlarla süslenen evin önünde çekilen hatıra fotoğrafları, bu vefa dolu günü ölümsüzleştirdi. Yapılan organizasyondan dolayı mutluluğunu anlatan Satılmış Kurtuluş duygularını "Allah'a hamd ediyorum. Cenabı Allah bu zamana kadar sıhhat, güç kuvvet, ömür verdi. Nasıl hamd etmeyelim? Allah razı olsun hepinizden. Yapılacak şey bu kadar. Gece gündüz dua ediyorum. " şeklinde paylaştı.

MHP Beykoz İlçe Başkanı Emre Çömlekçi "Satılmış amca bize ülkücü şehidimiz abimiz Atilla Kurtuluş ağabeyimizin emaneti. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Hayır duasını almaktan hiçbir zaman imtina duymadık. Onun duaları ya da bir şeyleri başarıyoruz Allah'a şükürler olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Allah yaşayan bütün şehit babalarımıza sağlık sıhhat afiyet nasip etsin inşallah. Ölenlerimize de rahmet eylesin. Satılmış amca bizim kıymetlimiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Etkinlik, İstanbul, Beykoz, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beykoz'da Vefa Günü: Ülkücü Şehit Atilla Kurtuluş'un babası 100 yaşında - Son Dakika

40 yıl sonra Marmara’ya döndü Fiyatı 3 bin 500 TL 40 yıl sonra Marmara'ya döndü! Fiyatı 3 bin 500 TL
Meteoroloji’den İstanbul’a 4 günlük uyarı Yarın başlıyor Meteoroloji'den İstanbul'a 4 günlük uyarı! Yarın başlıyor
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale Sosyal medya ikiye bölündü Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü
Vahşet bu evde yaşandı Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu

08:37
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
08:05
ABD’de kar fırtınası 5 can aldı: 13 bin uçuş iptal, 1 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı
ABD'de kar fırtınası 5 can aldı: 13 bin uçuş iptal, 1 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı
07:34
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
07:20
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi’nin hedefinde Türkiye var
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var
06:57
Kumarhanede yüksek teknolojili lensle hile yapan kadın böyle yakalandı
Kumarhanede yüksek teknolojili lensle hile yapan kadın böyle yakalandı
06:31
Polise küfür edip “Hadi bulun beni“ diyen kadın gözaltına alındı
Polise küfür edip "Hadi bulun beni" diyen kadın gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 09:10:30. #7.11#
SON DAKİKA: Beykoz'da Vefa Günü: Ülkücü Şehit Atilla Kurtuluş'un babası 100 yaşında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.