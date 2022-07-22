BEYKOZ'DA YIKIM GERGİNLİĞİ;  POLİS HAVAYA  ATEŞ AÇTI - Son Dakika
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BEYKOZ'DA YIKIM GERGİNLİĞİ;  POLİS HAVAYA  ATEŞ AÇTI

22.07.2022 09:43
BEYKOZ'DA YIKIM GERGİNLİĞİ;  POLİS HAVAYA  ATEŞ AÇTI

BEYKOZ Tokatköy'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım gerginliği çıktı.

BEYKOZ Tokatköy'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım gerginliği çıktı. Görevliler ile mahalleli arasındaki arbedeye polis havaya ateş açarak engel oldu.

Tokatköy Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı planlanan yapıların elektrik, su ve doğalgazı 22 Haziran'da kesildi. 487 ada 3 parselde gerçekleştirmek istenen kentsel dönüşüm projesine karşı çıkan mahalle sakinleri ile yıkım için gelen ekipler arasında gerginlik çıktı. Yıkıma karşı çıkan grup kepçenin önüne geçti. Yıkım ekipleri ile mahalleli arasında arbede yaşandı. Polis arbedeyi sonlandırmak için havaya ateş açtı. Çıkan arbede sırasında bir kadın baygınlık geçirdi. Çevik kuvvet ekiplerinin aldığı güvenlik önlemi sonrasında  yıkım gerçekleştirildi. Mahalle sakinlerinden Sabriye Hasanusta, "Mahkemeye başvurduk, yürütmeyi durdurma kararı var .Belediye ile karşılıklı sözleşme resmi kağıtlarla anlaşma yapmak istiyoruz" diye konuştu.  Yıkımın ardından Tokatköy Mahallesi sakinleri, Beykoz Belediyesi önünde oturma eylemi yaptı.

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Kaynak: DHA

su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYKOZ'DA YIKIM GERGİNLİĞİ;  POLİS HAVAYA  ATEŞ AÇTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BEYKOZ'DA YIKIM GERGİNLİĞİ;  POLİS HAVAYA  ATEŞ AÇTI - Son Dakika
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