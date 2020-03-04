Beykoz Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hastaları sosyal etkinlikte buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beykoz Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hastaları sosyal etkinlikte buluştu - Son Dakika

Beykoz Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hastaları sosyal etkinlikte buluştu

9 dakika önce

Beykoz Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastalar, moral etkinliğinde bir araya geldi.

Beykoz Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastalar, moral etkinliğinde bir araya geldi.

Beykoz Devlet Hastanesi Tepeüstü Ek Hizmet Birimi'nde düzenlenen ve hastaların sosyal hayata katılımını amaçlayan etkinlikte, iş insanlarının katkılarıyla balık ekmek ve kola ikramında bulunuldu.

Etkinlik ve hastaların durumuyla ilgili AA muhabirine bilgi veren Beykoz Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Süleyman Erdoğdu, serviste 450 hastanın takip edildiğini ve aynı zamanda sosyal yaşama katılımları için de çalışmaların yapıldığını söyledi.

Erdoğdu, "Beykoz Devlet Hastanemize bağlı birimimizde yaklaşık 450 hastamız düzenli olarak gelip sosyal faaliyetlere katılıyorlar. Evlerinin dışında farklı bir ortamda bulundukları için tedavilerine ayrıca bir katkı sağlanıyor. Hastalarımızın burayı terk etmemeleri adına bu tarz sosyal etkinlikler düzenliyoruz." dedi.

Her ay etkinliklerin düzenlediğini ifade eden Erdoğdu, "Burada güzel bir etkinlik oldu. Bundan bir ay önce kahvaltı programımız olmuştu. Bunun yanı sıra her hafta bir hastamızın doğum gününü kutluyoruz. Bu doğum günü partilerine de 450 hastamızın büyük çoğunluğu katılıyor. Bu etkinliklerimizin devamını da sağlayacağız." diye konuştu.

Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastalar, memnuniyetlerini dile getirdi.

Beykoz Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hastaları sosyal etkinlikte buluştu

Beykoz Devlet Hastanesi, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:08 Kaynak: AA
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