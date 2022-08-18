BEYLİKDÜZÜ'NDE BOYA ÜRETİM TESİSİNDE YANGIN (1) - Son Dakika
Üye Girişi

BEYLİKDÜZÜ'NDE BOYA ÜRETİM TESİSİNDE YANGIN (1)

18.08.2022 19:43
BEYLİKDÜZÜ'NDE BOYA ÜRETİM TESİSİNDE YANGIN (1)

BEYLİKDÜZÜ Mermeciler Sanayi Sitesi'nde boya üretimi yapılan bir iş yerinde yangın çıktı.

BEYLİKDÜZÜ Mermeciler Sanayi Sitesi'nde boya üretimi yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YORUMLAR
500
Trabzonspor, Faslı futbolcu Montasser Lahtimi'yi kadrosuna kattı! Trabzonspor, Faslı futbolcu Montasser Lahtimi'yi kadrosuna kattı! Damadını şarampole yuvarlayıp öldüren kayınpederden feci iddia: Kızımı fuhuş yapmaya zorluyordu Damadını şarampole yuvarlayıp öldüren kayınpederden feci iddia: Kızımı fuhuş yapmaya zorluyordu CHP lideri Kılıçdaroğlu, hükümetin Esad'la görüşme sinyalleri vermesi hakkında konuştu: Dediğimiz noktaya gelmeleri doğru CHP lideri Kılıçdaroğlu, hükümetin Esad'la görüşme sinyalleri vermesi hakkında konuştu: Dediğimiz noktaya gelmeleri doğru
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDE BOYA ÜRETİM TESİSİNDE YANGIN (1) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:21 Trabzonspor, Faslı futbolcu Montasser Lahtimi'yi kadrosuna kattı!
18:19 Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet
18:01 Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi! Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı Rasmus Ankersen olacak
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi!
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:22 30'a yakın üründe indirimli satış başlamıştı! Tarım Kredi marketlerinde tarihi geçmiş ürünler bulundu
16:19 Damadını şarampole yuvarlayıp öldüren kayınpederden feci iddia: Kızımı fuhuş yapmaya zorluyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 19:43:24. #1.11#
SON DAKİKA: BEYLİKDÜZÜ'NDE BOYA ÜRETİM TESİSİNDE YANGIN (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement