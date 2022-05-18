BEYLİKDÜZÜ'NDE 10 KATLI APARTMANIN 2 BALKONU ÇÖKTÜ; ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
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BEYLİKDÜZÜ'NDE 10 KATLI APARTMANIN 2 BALKONU ÇÖKTÜ; ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

18.05.2022 17:17

BEYLİKDÜZÜ'nde, şiddetli rüzgar nedeni ile 10 katlı apartmanın 7 ve 8'inci katlardaki balkonu çöktü.

BEYLİKDÜZÜ'nde, şiddetli rüzgar nedeni ile 10 katlı apartmanın 7 ve 8'inci katlardaki balkonu çöktü. Çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.40 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Site içinde bulunan 10 katlı apartmanın 8 ve 7'nci katlarındaki balkonlar, şiddetli rüzgar nedeni ile çöktü. Kopan parçalar sitenin zeminine düşerken, çevrede kimsenin olmaması felaketi önledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çökme anı siteye ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

DEPREM OLDU SANDIM

Çökme sırasında evde olan ve çıkan gürültü ile büyük bir korku yaşayan Muhammed Bozkurt, Ben, sabah işten gelmiştim, uyuyordum. Gürültüye uyandım. Deprem oldu sandım önce. Sarsıntı olmadığını hissettim. Bağırışımalar duydum. Balkonun çöktüğünü söylediler. Aşağıya indik. 8'inci kattaki balkon 7'nci kata çökmüş. Yükü kaldıramayınca diğer balkonda çökmüş. Deprem oldu sandım. Çok büyük bir gürültü oldu dedi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE 10 KATLI APARTMANIN 2 BALKONU ÇÖKTÜ; ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
BEYLİKDÜZÜ'NDE 10 KATLI APARTMANIN 2 BALKONU ÇÖKTÜ; ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
BEYLİKDÜZÜ'NDE 10 KATLI APARTMANIN 2 BALKONU ÇÖKTÜ; ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
BEYLİKDÜZÜ'NDE 10 KATLI APARTMANIN 2 BALKONU ÇÖKTÜ; ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
BEYLİKDÜZÜ'NDE 10 KATLI APARTMANIN 2 BALKONU ÇÖKTÜ; ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
BEYLİKDÜZÜ'NDE 10 KATLI APARTMANIN 2 BALKONU ÇÖKTÜ; ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
BEYLİKDÜZÜ'NDE 10 KATLI APARTMANIN 2 BALKONU ÇÖKTÜ; ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
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Kaynak: DHA

Beylikdüzü, Deprem, Güncel, Son Dakika

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