Beylikdüzü'nde 2 otomobil çaldıkları iddiasıyla aranan 4 şüpheliden biri yakalandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde 2 otomobil çaldıkları iddiasıyla aranan 4 şüpheliden biri yakalandı

14.05.2022 11:35
Beylikdüzü'nde 2 otomobil çaldıkları iddiasıyla aranan 4 şüpheliden biri yakalandı

Beylikdüzü'nde 2 otomobil çaldıkları iddiasıyla aranan 4 şüpheliden biri, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Beylikdüzü'nde 2 otomobil çaldıkları iddiasıyla aranan 4 şüpheliden biri, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kavaklı ve Adnan Kahveci mahallelerinde 8 Mayıs'ta 2 otomobilin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada aranan 4 zanlıdan C.G, Başakşehir'de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.G, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Bu arada, hırsızlık anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

YORUMLAR
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Çaldıkları otomobile binip başka otomobil çaldılar Çaldıkları otomobile binip başka otomobil çaldılar Beylikdüzü'nde çalıntı arabayla hırsızlık yapan oto faresi yakayı ele verdi Beylikdüzü'nde çalıntı arabayla hırsızlık yapan oto faresi yakayı ele verdi

Beylikdüzü, Otomobil, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde 2 otomobil çaldıkları iddiasıyla aranan 4 şüpheliden biri yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde 2 otomobil çaldıkları iddiasıyla aranan 4 şüpheliden biri yakalandı - Son Dakika
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