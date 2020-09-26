Beylikdüzü'nde alışveriş merkezindeki yangın söndürüldü - Son Dakika

Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

D-100 kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin trafosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Ekipler, elektrik kesintisi nedeniyle asansörde mahsur kalanları kurtardı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.