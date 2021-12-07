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BEYLİKDÜZÜ'NDE DAMADA POMPALI TÜFEK TAKTILAR - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'NDE DAMADA POMPALI TÜFEK TAKTILAR

07.12.2021 09:45

BEYLİKDÜZÜ'nde, düğününde arkadaşları damada takı olarak pompalı tüfek taktı.

BEYLİKDÜZÜ'nde, düğününde arkadaşları damada takı olarak pompalı tüfek taktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Gürpınar Mahallesi'nde bulunan bir düğünde kaydedildi. Çiftin düğününe gelenler bir süre eğlendikten sonra takı törenine geçildi. Takı merasimi sırasında damadın arkadaşlarından biri kırmızı kurdele ile bağladığı pompalı silahı damadın boynuna taktı. Takı merasiminin sunumunu yapan kişi, 'Şeytan doldurmasın, şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?" dedi. Pompalı tüfek takan arkadaşlar ile gelin ve damat daha sonra beraber fotoğraf çektirdi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE DAMADA POMPALI TÜFEK TAKTILAR
BEYLİKDÜZÜ'NDE DAMADA POMPALI TÜFEK TAKTILAR
BEYLİKDÜZÜ'NDE DAMADA POMPALI TÜFEK TAKTILAR
BEYLİKDÜZÜ'NDE DAMADA POMPALI TÜFEK TAKTILAR

Pompalı Tüfek, Gürpınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDE DAMADA POMPALI TÜFEK TAKTILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEYLİKDÜZÜ'NDE DAMADA POMPALI TÜFEK TAKTILAR - Son Dakika
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