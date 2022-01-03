Üye Girişi
Beylikdüzü'nde dükkan sahibi kiracısını darp etti - Son Dakika

Beylikdüzü'nde dükkan sahibi kiracısını darp etti

03.01.2022 13:00

Beylikdüzü'nde dükkan sahibi kiracısını darp ettiİSTANBUL Beylikdüzü'nde yaklaşık bir ay önce kardeşi ve annesi ile kafe açan Şükran Dadır, dükkan sahibinin sonradan hazırladığı taahhütnameyi imzalamak istemeyince kabusu yaşadı.

Beylikdüzü'nde dükkan sahibi kiracısını darp etti

İSTANBUL Beylikdüzü'nde yaklaşık bir ay önce kardeşi ve annesi ile kafe açan Şükran Dadır, dükkan sahibinin sonradan hazırladığı taahhütnameyi imzalamak istemeyince kabusu yaşadı. "Başında erkek yok seni muhatap almıyorum" diyen dükkan sahibi Dadır'ı darp ettikten sonra kafenin önüne gelerek tehditler savurdu. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yaklaşık bir ay önce kardeşi ve annesi ile kafe işletmeye başlayan Şükran Dadır, dükkan sahibinin günler sonra hazırladığı taahhütnameyi imzalamayınca kabusu yaşadı. "Başında erkek yok seni muhatap almıyorum" diyen dükkan sahibi, yanında kefili ile giden Dadır'ı darp etmeye başladı. Taahhütnameyi imzalamayacağını söylemesi üzerine ise iyice sinirlenen dükkan sahibi, dükkana kaçan Dadır ve yakınlarını sokak ortasında bağıra çağıra tehdit etti. Bununla da kalmayan şehir eşkıyası, kafenin elektriklerini keserek "Artık yemeğinizi sobada yaparsınız" diyerek alay etti. Yaşanan bu durum üzerine savcılığa başvuran Dadır, dükkan sahibi baba ve oğlu hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı. Sokak ortasında dükkan sahibinin tehditler savurduğu o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Yerinden kalkıp bana vurmaya başladı"

Başına gelen olayı anlatan Şükran Dadır, "Dükkan sahibi ile 29 gündür kontrat mevzuu ile ilgili bir tartışmamız mevcuttu. Sürekli 'Başınızda erken yok' diyerek bir erkek muhatap istiyordu. Bizde erkek bir tanıdığımızdan rica ettik gelip kendisi ile konuştu. Bize 29 Aralıkta sözleşmeyi vereceğini söyledi. O gün geldiğinde yine aynı tanıdığımı çağırdım ve yanına gittik. Sözleşmenin yanında bize birde taahhütname imzalamanız gerekli olduğunu söyledi. Tabi biz bu durumu kabul etmedik. Bize 'İster imzalayın, ister imzalamayın. Ben sizi istediğim zaman dükkandan çıkarırım zaten' diyerek bizi tehdit etmeye başladı. Aramızda bu sözler üzerine tartışma çıktı ve ilerleyen dakikalarda masasından kalkan dükkan sahibi beni yumruklamaya başladı. Arkamdaki arkadaşım araya girdi ve arkadaşımla kavga etmeye başladı. Arkasında kasa gibi bir şey vardı ona yöneldi. Bizde içinde silah olacağını düşünerek oradan kaçtık.

Sokak ortasında tehditler savurdu

Gözü dönmüş şahsın elinden kaçarak dükkanına giren Dadır, "Biz kendimizi hemen dükkana kilitledik. Oğlu ile birlikte gelen dükkan sahibi sokak ortasında bağırmaya başladı. Bize tehditler savurdu. Masa ve sandalyeler ile camlara vurmaya başladılar. 'Seni buradan atacağız' gibi sözler söylediler. Polise haber verdik. Ekipler geldi dükkandan çıkarak darp raporu aldık. Ertesi gün dükkana geldiğimde kepenkler çalışmıyordu, dükkana giremedik. Ticaretimi engelledikleri için savcılığa suç duyurusunda bulundum. Savcı Bey'de oğlu ve dükkan sahibi adına uzaklaştırma kararı çıkarttı. Dükkana geldiğimde sayaçların hepsi sökülmüştü. Kendimiz yaptık ve dükkana girdik. Aradan bir yarım saat sonra dükkan sahibi geldi ve 'Artık yemeğinizi sobada yaparsınız' diyerek benimle alay etti. Sonrasında ise polisi aradım ve geri çekildiler" dedi.

Beylikdüzü'nde dükkan sahibi kiracısını darp etti
Beylikdüzü'nde dükkan sahibi kiracısını darp etti
Beylikdüzü'nde dükkan sahibi kiracısını darp etti

YORUMLAR
500

Beylikdüzü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde dükkan sahibi kiracısını darp etti - Son Dakika


Taliban yönetimi şimdi de alkole savaş açtı! Binlerce litre içeceği başkent Kabil'deki kanala döktüler Taliban yönetimi şimdi de alkole savaş açtı! Binlerce litre içeceği başkent Kabil'deki kanala döktüler         
13:54
Selahattin Demirtaş'a soruldu: Sizin derdiniz ne? Bakın ne yanıt verdi! Selahattin Demirtaş'a soruldu: Sizin derdiniz ne? Bakın ne yanıt verdi!         
13:37
Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi         
12:49
Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor         
11:57
Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi         
11:50
Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı         
10:12
Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı         
09:05
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı         
08:05
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak         
23:31
Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
23:27
Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı         
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek         
17:03

Son Dakika Haberleri
13:53 Taliban yönetimi şimdi de alkole savaş açtı! Binlerce litre içeceği başkent Kabil'deki kanala döktüler
13:44 Cedi Osman koronavirüse yakalandı
13:36 Selahattin Demirtaş'a soruldu: Sizin derdiniz ne? Bakın ne yanıt verdi!
13:20 Ortaokulda taciz skandalı! Kantinci tutuklandı, müdür binadan çıkmıyor
13:12 Merih Demiral dünya devlerini peşine taktı! Milli yıldızın yeni talibi Real Madrid
13:11 İstanbul'da vaka sayıları patladı! Vali Yerlikaya uyardı!
13:05 En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar
13:04 Güzel sunucu Burcu Esmersoy vasiyetini açıkladı: Her şeyimi yardım kuruluşlarına bağışlıyorum
12:52 Uyuşturucu kuryesi, İstanbul Havalimanı'nda bayılınca yakayı ele verdi
12:48 Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 14:00:33. #1.12#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde dükkan sahibi kiracısını darp etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement