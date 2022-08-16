BEYLİKDÜZÜ'NDE EVİNİN CAMINDAN ATEŞ EDİP SOSYAL MEDYADA YAYINLADI - Son Dakika
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BEYLİKDÜZÜ'NDE EVİNİN CAMINDAN ATEŞ EDİP SOSYAL MEDYADA YAYINLADI

16.08.2022 10:14

BEYLİKDÜZÜ'nde, evinin camından sokağa doğru ateş eden S.B., o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı.

BEYLİKDÜZÜ'nde, evinin camından sokağa doğru ateş eden S.B., o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, geçen cuma günü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan sitede yaşandı. Arkadaşları ile yaşadığı evde bir araya gelen S.B., tabanca ve bıçak ile kendini cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Daha sonra da evin camına çıkan S.B., tabanca ile dışarıya doğru ateş etti. Bu anları da kaydeden S.B., videoyu sosyal medyada yayınladı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik ve adres tespiti yaptı. Şüpheliyi yaşadığı evde yakalayan polisler, ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Görüntü dökümü:

-S.B.'nin tabanca ile ateş ettiği anlar

-S.B.'nin karakola getirilişi


YORUMLAR
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Beylikdüzü'nde evinin penceresinden tabancayla ateş eden şüpheli yakalandı Beylikdüzü'nde evinin penceresinden tabancayla ateş eden şüpheli yakalandı Sahte bandrol üreten çete yapılan operasyonla yakalandı Sahte bandrol üreten çete yapılan operasyonla yakalandı
Kaynak: DHA

Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDE EVİNİN CAMINDAN ATEŞ EDİP SOSYAL MEDYADA YAYINLADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BEYLİKDÜZÜ'NDE EVİNİN CAMINDAN ATEŞ EDİP SOSYAL MEDYADA YAYINLADI - Son Dakika
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