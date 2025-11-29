Beylikdüzü\'nde Fırtına Balıkçıyı Baltayla Vurdu

Beylikdüzü'nde balık tutmak için botla denize açılan Cihan Coşkun, akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle botunun devrilmesi sonucu suya düştü. Coşkun'un denizde kaybolduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler hem denizde hem de sahil hattı boyunca kapsamlı bir arama çalışması yürüttü. Yapılan aramalar sonucunda Coşkun'un cansız bedeni denizde bulundu ve kıyıya çıkarıldı.
Coşkun'un olay sırasında tek başına denize açıldığı öğrenilirken, botun fırtına etkisiyle alabora olduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
