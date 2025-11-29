Beylikdüzü'nde Fırtına Balıkçıyı Baltayla Vurdu - Son Dakika
Beylikdüzü'nde Fırtına Balıkçıyı Baltayla Vurdu

Beylikdüzü\'nde Fırtına Balıkçıyı Baltayla Vurdu
29.11.2025 01:13
Cihan Coşkun, fırtına nedeniyle devrilen botundan suya düştü ve cansız bedeni bulundu.

Beylikdüzü'nde balık tutmak için botla denize açılan Cihan Coşkun, akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle botunun devrilmesi sonucu suya düştü. Coşkun'un denizde kaybolduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

KAPSAMLI ARAMA ÇALIŞMASI

Ekipler hem denizde hem de sahil hattı boyunca kapsamlı bir arama çalışması yürüttü. Yapılan aramalar sonucunda Coşkun'un cansız bedeni denizde bulundu ve kıyıya çıkarıldı.

TEK BAŞINA AÇILMIŞ

Coşkun'un olay sırasında tek başına denize açıldığı öğrenilirken, botun fırtına etkisiyle alabora olduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Beylikdüzü'nde Fırtına Balıkçıyı Baltayla Vurdu - Son Dakika

SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Fırtına Balıkçıyı Baltayla Vurdu - Son Dakika
