Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde Korkutan Çatı Yangını Havadan Görüntülendi

Beylikdüzü'nde Korkutan Çatı Yangını Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Beylikdüzü'nde korkutan çatı yangını havadan görüntülendi Ellerinde karne, korku dolu gözlerle yangını izlediler İSTANBUL - Beylikdüzü'nde 4 katlı binanın çatısında çıkan alevli yangın havadan görüntülenirken yangının çıktığı binanın karşısındaki ortaokul öğrencileri ellerinde karne ile korku...

Beylikdüzü'nde korkutan çatı yangını havadan görüntülendi
Ellerinde karne, korku dolu gözlerle yangını izlediler İSTANBUL - Beylikdüzü'nde 4 katlı binanın çatısında çıkan alevli yangın havadan görüntülenirken yangının çıktığı binanın karşısındaki ortaokul öğrencileri ellerinde karne ile korku dolu gözlerle yangını yaşadı.
Yangın, Yakuplu Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında çatı katı alevli bir şekilde yandı. Olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangınlar yaklaşık 45 dakika sonunda söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıktığı binanın karşısında ise ortaokul bulunuyordu. Ortaokul öğrencilerinin ellerinde karne ile yangını korku dolu gözlerle izledikleri görüldü. Yaşanan panik anlar hem havadan hem de yerde görüntülendi.
İtfaiye ekiplerinin yangın ile ilgili incelemeleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:53 Kaynak: İHA

İtfaiye, Beylikdüzü, 3. Sayfa
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