Beylikdüzü'nde Sağanak Yağışta Bina Boşaltıldı

11.01.2026 14:41
Beylikdüzü'nde etkili sağanak yağış nedeniyle 5 katlı bina tedbiren boşaltıldı. Elektrik riski var.

Beylikdüzü'nde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle 5 katlı binanın giriş katında bulunan 2 daireyi ve asansör boşluğu ile elektrik panolarının olduğu alanı su bastı. Polis ekipleri, elektrik kaçağı şüphesi üzerine 5 katlı binayı tedbiren boşalttı.

Olay, Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi 136'ncı sokakta dün akşam saatlerinde yaşandı. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle 5 katlı binada giriş katta bulunan 2 dairenin, asansör boşluğunu ve elektrik panolarının bulunduğu alanı su bastı. 14 saattir ihbarda bulunduklarını ifade eden apartman sakinleri, binaya hiçbir yetkili ekibin gelmediğini belirtirken, sabah saatlerinde olay yerine polis ekipleri geldi. Ekiplerin incelemesinin ardından elektrik panolarının bulunduğu katı da su bastığı gerekçesiyle muhtemel bir elektrik kaçağından kaynaklı çarpılma riskine karşı apartman boşaltıldı.

"Burada insanlar mağdur, elektrik akımı ve her türlü risk oluşabilir"

14 saattir yetkililerin gelmediğini ifade eden apartman sakini Ali Temurtaş, "Dün akşam saat 21.00 sıralarında oldu. Ondan sonra yetkilileri aradık. Yetkililerden, 'şimdi geliyoruz. Yarım saat sonra geliyoruz' dediler ancak 14 saattir buraya hiçbir yetkilinin geldiğini görmedim. Polis memurları geldi sağ olsunlar. Başka hiçbir yetkili gelmedi. Geceden bu yana insanlarla uğraşıyoruz. Burada insanlar mağdur gördüğünüz gibi, maddi kayıp var. Yetkilileri bunun için aradım ama gelmediler. Ricada bulunuyoruz, yalvarıyoruz gelmiyorlar. Can kaybı yaşanmasından korkuyoruz. Risk olmaz olur mu? Asansör, elektrik akımı her türlü risk oluşabilir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Hava Durumu, Beylikdüzü, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
