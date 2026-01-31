Beylikdüzü'nde Saldırı: 17 Yaşındaki Genç Kurşunladı

Beylikdüzü'nde 17 yaşındaki bir şahıs, husumetli olduğu 48 yaşındaki site görevlisi M.F.Ö'ye kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan M.F.Ö'nün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, Ç.P isimli saldırgan ise yakalandı.

Olay, 30 Ocak Cuma gecesi saat 02.26 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi Ihlamur Caddesinde özel bir sitede yaşandı. İddiaya göre, sitede güvenlik görevlisi olarak görev yapan 48 yaşındaki M.F.Ö isimli vatandaş, aralarında husumet olduğu öne sürülen 17 yaşındaki Ç.P tarafından kurşunlandı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, 17 yaşındaki maskeli şahsın, sitenin girişine yürüdüğü, ardından sitenin girişinde bulunan danışmada görev yapan M.F.Ö'yü hedef alarak defalarca tetiğe bastığı ve kaçtığı anlar yer aldı. Saldırı sonrasında 48 yaşındaki vatandaş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan M.F.Ö'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşanan olay sonrasında harekete geçen polis ekipleri, yapılan incelemelerin ardından saldırgan şahsı tespit etti. Ç.P isimli saldırgan şahıs yapılan operasyonda evinde yakalandı. Gözaltına alınan 17 yaşındaki şahsın, "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçlaması ile adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. - İSTANBUL