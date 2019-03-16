Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde Sokak Hayvanları İçin Manifesto Açıklandı

Beylikdüzü'nde Sokak Hayvanları İçin Manifesto Açıklandı

1 saat önce

Beylikdüzü'nde sokak hayvanları için manifesto açıklandı PADOST Manifestosu'na sevimli köpek badem de katıldıİSTANBUL - Beylikdüzü'nde sokak hayvanları için hazırlanan manifesto açıklandı.

Beylikdüzü'nde Sokak Hayvanları İçin Manifesto Açıklandı, System.String[]
Beylikdüzü'nde sokak hayvanları için manifesto açıklandı
PADOST Manifestosu'na sevimli köpek badem de katıldı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde sokak hayvanları için hazırlanan manifesto açıklandı. O sırada programın gerçekleştiği salona girerek serbestçe gezinen badem isimli sevimli köpek ise renkli görüntüler oluşturdu.
Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde düzenlenen programda CHP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık PADOST Patili Dostlar Manifestosu' nu açıkladı. Programa Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel ve çok sayıda hayvan sever katıldı. Öte yandan Manifestonun açıklandığı sırada salona giren badem isimli sevimli köpek, salonda serbestçe gezinerek renkli görüntüler oluşturdu. Bademin salona rahatça girmesinin ardından CHP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık "Bir tek onun özgürlüğü var herhalde içeriye girmeye diğerleri cesaret edemedi diyerek" salondakileri gülümsetti.
CHP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık, " Biz toplamda 4 bin 805 tane patili dostumuzun kısırlaştırılmasını yaptık. Tabiki takiplerini de sağlıyoruz. Her geçen gün artıyor bu hizmet çeşitliliğimiz rehabilitasyonlarını ve işaretlenmelerini sağladık. Her birinin de resimli kayıtlarının olduğunu biliyorum. Yaklaşık 5 bin 483 patili dostumuzun alındığı yere bırakılmasını sağladık. Yine 8 bin 545 patili dostumuzu da tedavi ettik. Bin 417 patili dostumuzun da sahiplendirilmesini sağladık. Bu rakamlar çok kıymetli. Obje gibi kedi köpeğin satışına karşı bir kişiyim. O zavallı hayvanlarımızın ne hale geldiğinin en yakın şahitleri sizlersiniz. 5 bin patili dostumuza barınak hizmeti verdik. Yaklaşık 522 adet kedi evi yaptık. Barınaklarda beyin ameliyatı dışında tüm ameliyatları yapabiliyoruz. Dolayısıyla çok ciddi bir rehabilitasyon merkezi oldu" diye konuştu.
"Bir aplikasyon uygulaması geliştirdik"
Bir aplikasyon uygulaması geliştirdiklerini söyleyen Başkan adayı Çalık, " Uygulamaya girince mesela bir kedimiz var. Animasyon henüz daha tam kullanıma açık değil, üzerine bastığınızda yaşı, cinsi, ismi hepsi gelecek. Hayvanlarımızla ilgili bu aplikasyonu hayvanın yüzüne tutup okuttuğunuz zaman doğru hayvan olup olmadığını aplikasyondan öğrenebilirsiniz" dedi.
10 maddeden oluşan PADOST Manifestosu'nda, hayvanların trafik kazalarından korunmaları amacıyla trafik tabelaları hazırlanacağı, hayvan ambulansının hizmete alınacağı, veteriner hekim ve personel sayısı artırılacağı, hayvan sevgisinin aşılanması amacıyla tüm okullarda eğitim programları gerçekleştirileceği, hayvanların bakımı, beslenmesi ve temizliklerin sağlanması noktasında önemli çalışmalar gerçekleştirileceği gibi maddeler yer aldı. Program bitiminde başkan adayı Çalık, hayvanseverlere sokak hayvanları için mama dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:28 Kaynak: İHA

Beylikdüzü, Genel
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