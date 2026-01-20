Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Operasyonu

20.01.2026 11:29
Uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli yakalandı, 41 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Beylikdüzü'nde sokaklarda uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 41 kilo 883 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İlçede uyuşturucu sattıkları tespit edilenlerin evlerine düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 14 kilogram sıvı metamfetamin, 27 kilo 883 gram kristal metamfetamin, 9 kilo 900 gram kimyasal katkı maddesi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan çeşitli aparatlar, 1 hassas terazi ile 32 bin 620 lira nakit para ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 41 kilo 883 gram uyuşturucu maddeye el konulurken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

12:50
