Beylikdüzü'nde Zincirleme Kazalar: 2 Yaralı

12.01.2026 03:39
D-100 Karayolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı, aynı noktada ikinci kaza yaşandı.

BEYLİKDÜZÜ, D-100 Karayolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aynı noktada yaşanan ikinci kazada ise araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Büyükçekmece istikametine seyir halinde olan 34 ER 3475 plakalı otomobil, kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak savruldu ve 34 KSR 382 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan iki kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

AYNI NOKTADA İKİNCİ KAZA

İlk kazanın ardından aynı noktada ikinci bir kaza daha yaşandı. Seyir halindeki 34 TEM 04 plakalı taksi, 40 DY 407 plakalı otomobille çarpıştı. Bu kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Kazalar nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik kısa süreli olarak aksarken, araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, D-100 Karayolu, Beylikdüzü, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

