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Son dakika haber | 'Beyoğlu Çocuk Hakları Paneli' düzenlendi - Son Dakika

Son dakika haber | 'Beyoğlu Çocuk Hakları Paneli' düzenlendi

21.11.2021 15:33

Gelen son dakika haberine göre DÜNYA Çocuk Hakları Günü kapsamında 'Beyoğlu Çocuk Hakları Paneli' düzenlendi.

DÜNYA Çocuk Hakları Günü kapsamında 'Beyoğlu Çocuk Hakları Paneli' düzenlendi. Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen panelin açılış konuşmasını yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Savaşlarda en çok zararı gören, en büyük tahribatı gören çocuklar.Hemen yanı başımızdaki bir göçte, mülteciler sorununda onların barınması eğitimi gibi en önemli konularda yine en büyük sorun teşkil eden çocuklarımız" dedi. Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Beyoğlu Belediyesi, Uluslararası Hakların Korunması ve Eğitim Derneği işbirliğinde 'Beyoğlu Çocuk Hakları Paneli' düzenledi. Grand Pera Emek Sahnesi'nde düzenlenen panelde Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Uluslararası Hakların Korunması ve Eğitim Derneği (HAKADER) Başkanı Leman Yenigün Aksay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. Göç, iklim ve digital dünyada çocuk başlıklarıyla düzenlenen panelin açılış konuşmasını Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız yaptı.

"İYİ BİR GELECEK, DAHA ADİL BİR DÜNYA BIRAKMANIN GAYRETİ İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"

Başkan Yıldız, "Bu topraklar zengin ve bereketli topraklardır. İnsanlığın, maddi manevi enerji deposudur. Bizler hep birlikte bu topraklarda bir ve beraber olmanın, kardeş olmanın ve çocuklarımıza; bu toprağın çocukları olarak daha iyi bir gelecek, daha adil bir dünya bırakmanın gayreti içerisinde olacağız. Allah resulü çocuk konusundaki bize şefkati öğreten anlayışını hepimiz biliyoruz. Semerkant'tan, Ötüken'den, Buhara'dan, Ahlat'tan atalarımız şu yetimleri özellikle koruyan bir anlayışla, kimsesizleri koruyan bir anlayışla bugün pek kullanmadığımız sadece ana sıfatını, baba sıfatını ama ata sıfatını ve özellikle de ana sıfatını kullandırırken işte bu koruyan ve gözetleyen insanları kastederlerdi" diye konuştu.

"ÇALIŞMALARIMIZIN MERKEZİNE ÇOCUKLARIMIZI, GENÇLERİMİZİ YERLEŞTİRİYORUZ"

Dünyada yaşanan sorunlarda en çok etkilenenlerin çocuklar olduğuna dikkat çeken Başkan Yıldız, "Bugün dünyanın mevcut yönetim sistemi adaletsizlik, gelir dağılımındaki adaletsizlik, dünyanın beş ülkesinin tamamen kendi menfaatleri doğrultusunda dünyayı çekip çevirmeleri ve çocukların yaşadıkları dramlar. Hatta adaletsizlikler,hatta zulümler bütün insanlığın önünde büyük bir sorun olarak duruyor. Bugün panelimizde farklı yönleriyle analistlerimiz bu konuyu işleyecekler. Savaşlarda en çok zararı gören, en büyük tahribatı gören çocuklar.Hemen yanı başımızdaki bir göçte, mülteciler sorununda onların barınması eğitimi gibi en önemli konularda yine en büyük sorun teşkil eden çocuklarımız. Bizler işte bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ses ve sözü biraz daha yükseltelim istiyorum. Bu bakımdan bütün Beyoğlu'ndaki çalışmalarımızın merkezine çocuklarımızı, gençlerimizi yerleştiriyoruz. Önce insan ama önce çocuk ve gençler" dedi. PANELDE ÇOK SAYIDA KONU KONUŞULDU

Çocuklar için daha adil bir dünya mümkün başlığı ile düzenlenen panelin ilk oturumda Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız moderatörlük yaptı. AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, 'Dünya 5'ten Büyüktür: 'BM Sisteminde Çocuk Haklarının Değerlendirilmesi" başlığında konuşma yaptı. AK Parti İstanbul Milletvekili, AKPM Üyesi, AKPM Avrupa'da Kayıp Mülteci Çocuklar Raportörü Serap Yaşar kaybolan mülteci çocuklar, Psikolog Ayşe Çörtük mülteci çocuklarla ilgili sahada yürüttükleri çalışmalarla ilgili konuşma yaptı.

Panelin 2. oturumunun moderatörlüğünü ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin yaptı. Oturumda "Bir Çocuk Hakkı Olarak Güzel Bir Cevre Bırakmak" başlığı ile Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar konuşma yaptı. Dijital Dünyada Çocuk Hakları ile ilgili ise Akan Abdula,"Çocukların Ebeveynleri Üzerindeki Hakları" ile ilgili İlahiyatçı yazar Erol Erdoğan, "Adil Bir Dünya Düzeni Kurmakta Küresel Sistemin Agmazları" İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı konuşma yaptı. Panelin ardından sonuç bildirisi okundu.

Son dakika haber | 'Beyoğlu Çocuk Hakları Paneli' düzenlendi
Son dakika haber | 'Beyoğlu Çocuk Hakları Paneli' düzenlendi
Son dakika haber | 'Beyoğlu Çocuk Hakları Paneli' düzenlendi
Son dakika haber | 'Beyoğlu Çocuk Hakları Paneli' düzenlendi
Son dakika haber | 'Beyoğlu Çocuk Hakları Paneli' düzenlendi

Çocuk Hakları Günü, Haydar Ali Yıldız, AK Parti, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | 'Beyoğlu Çocuk Hakları Paneli' düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | 'Beyoğlu Çocuk Hakları Paneli' düzenlendi - Son Dakika
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