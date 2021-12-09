BEYOĞLU'NDA ÖLDÜREN GASP KAMERADA - Son Dakika

BEYOĞLU'nda yolda yürüyen Kanadalı turistin bir kişi tarafından boynuna vurulan yumrukla yere düşmesi ve iki kişi tarafından gasp edilmesinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Yumruk atan kişi ile iki gaspçı polisin operasyonu ile yakalandı.

Olay, Tarlabaşı Caddesi'nde 6 Aralık Pazartesi saat 06.45'te meydana geldi. Tarlabaşı Caddesi üzerinde yürüyen Kanadalı B.H.J. (52) yanına gelen iki kişi ile konuşmaya başladı. Bu sırada arkadan gelen A.Y. turistin boğazına yumruk atarak yere düşürdü. M.D. ve D.C. yere düşen turistin cep telefonu ve cüzdanını alarak olay yerinden kaçtı. Turiste yumruk atan A.Y. bir süre yerde yatan adamı kaldırmaya çalıştı. Turistin kendinden geçtiğini anlayan A.Y. taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi gelene kadar yerde hareketsiz yatan kişiye, yoldan geçen İranlı bir doktor müdahale etti. Doktor, kalp masajı yaparak, yabancı uyruklu kişiyi hayata döndürmeye çalıştı.

UZUN SÜRE KALP MASAJI YAPILDI

Ambulansın gelmesiyle kalp masajına sağlık ekipleri devam etti. Olay yerinde ve devamında ambulansta kalp masajı yapılan adam, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.H.J hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Kanadalı turistin aldığı yumrukla yere düşmesi ve iki kişi tarafından eşyalarının alınması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki kişi tarafından durdurulan turiste bir kişinin yumruk atması ve yere düşmesi görülüyor. İki kişi ise yere düşen turistin parasını ve cep telefonunu alarak olay yerinden kaçıyor.

ADAMA YUMRUK ATTI

Olayı gören Ahmet Ticen Mbay, Biri adamın boğazına vurdu. Adam yere düşünce telefonunu ve parasını alarak kaçtılar. Sonra ambulans geldi. Adama kalp masajı yapıyorlar. Yumrukla gasp ettiler dedi. Polis, güvenlik kamerasından eşkalini belirlediği A.Y'yi Eyüpsultan da, hırsızlık yapan iki kişiyi ise Beyoğlu'nda yakalayarak gözaltına aldı. Turiste yumruk atan A.Y. 'Kasten Öldürmeö suçundan, M.D. ve D.C. ise 'Hırsızlık; Kişinin Malını Koruyamayacak Durumda Olmasıö adliyeye sevk edildi. Yaşlı küçük olan M.D. ve D.C. serbest bırakıldı.