Beyoğlu'nda otizme farkındalık konseri

Değer Otizm Derneği ve Değer Gönüllülerince otizme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte Birgül Mutlubaş ve Murat Beyaztaş konser verdi.

Beyoğlu Grandpera Emek Sahnesi'nde düzenlenen konserde sahne alan Birgül Mutlubaş ve Murat Beyaztaş birçok Türk musikisi şarkısı seslendirdi.

Değer Otizm Derneği'nin 5. yılı etkinlikleri kapsamındaki konserin tüm gelirleri derneğe aktarılarak otizm farkındalığı için yürütülen çalışmalara katkı sağlayacak.

Değer Otizm Derneği Başkanı Hatice Şule Gökırmak konser sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mucize Doktor dizisiyle son dönemlerde otizm farkındalığının arttığını söyledi.

Otizmin bir hastalık olmadığının altını çizen Gökırmak, kendisinin de iki kızının otizmli olduğunu ve dernek olarak çalışmalara devam edeceklerini belirtti.