Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda otizme farkındalık konseri
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda otizme farkındalık konseri - Son Dakika

Beyoğlu'nda otizme farkındalık konseri

6 saat önce

Değer Otizm Derneği ve Değer Gönüllülerince otizme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte Birgül Mutlubaş ve Murat Beyaztaş konser verdi.

Değer Otizm Derneği ve Değer Gönüllülerince otizme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte Birgül Mutlubaş ve Murat Beyaztaş konser verdi.

Beyoğlu Grandpera Emek Sahnesi'nde düzenlenen konserde sahne alan Birgül Mutlubaş ve Murat Beyaztaş birçok Türk musikisi şarkısı seslendirdi.

Değer Otizm Derneği'nin 5. yılı etkinlikleri kapsamındaki konserin tüm gelirleri derneğe aktarılarak otizm farkındalığı için yürütülen çalışmalara katkı sağlayacak.

Değer Otizm Derneği Başkanı Hatice Şule Gökırmak konser sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mucize Doktor dizisiyle son dönemlerde otizm farkındalığının arttığını söyledi.

Otizmin bir hastalık olmadığının altını çizen Gökırmak, kendisinin de iki kızının otizmli olduğunu ve dernek olarak çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Beyoğlu'nda otizme farkındalık konseri

Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otizmli Berkay, ilk kez anne dedi
BEYOĞLU'NDA CAMİ TUVALETİNDE İNTİHAR GİRİŞİMİ Türkiye'den Yunanistan Başbakanı'nın küstah sözlerine "hayalperest ideolojiler" tepkisi Kedileri ciğerle zehirlenen Rus kadın isyan etti: Pazartesi günü çok korkunç şeyler oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 06:27:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda otizme farkındalık konseri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]