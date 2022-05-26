Beyoğlu'nda polis ve değnekçinin para pazarlığı kamerada - Son Dakika
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Beyoğlu'nda polis ve değnekçinin para pazarlığı kamerada

26.05.2022 22:09
Beyoğlu'nda polis ve değnekçinin para pazarlığı kamerada

Beyoğlu'nda polis ve değnekçinin para pazarlığı kamerada- Beyoğlu'nda "değnekçi" suçüstü yakaladı Beyoğlu'nda "Değnekçilik" yapan şahıs sivil polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Beyoğlu'nda polis ve değnekçinin para pazarlığı kamerada- Beyoğlu'nda "değnekçi" suçüstü yakaladı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda "Değnekçilik" yapan şahıs sivil polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Polis memurlarından da para isteyen değnekçi, "Burası yol olur mu İstanbul'un ortası, 2 saat 30 TL 2 saatte bir 10 TL oynuyor" diyerek fiş kestiğini söyledi. Polis ile değnekçinin para pazarlığı kamerada.

Beyoğlu Kemankeş Caddesi ile Kemeraltı Caddesi üzerine bir şahsın araçlarını park etmek isteyen vatandaşlardan ücret talep ettiği tespit edildi. Sivil trafik ekipleri "değnekçilik" diye tabir edilen korsan otoparkçılık yapan şahsı takibe aldı. Sivil polis ekipleri cadde üzerine park etmek isteyince polislerin yanına gelen değnekçi polislerin yanına yaklaştı. Burası yol olur mu İstanbul'un ortası, 2 saat 30 TL 2 saatte bir 10 TL oynuyor diyerek fiş kestiğini söyledi. Bunun üzerine "Değnekçilik" yapan Y.İ isimli şahıs sivil trafik ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri bitan şahıs adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, polis ile değnekçinin diyaloğu ve şahsın araçları park ettirmesi saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beyoğlu'nda polis ve değnekçinin para pazarlığı kamerada
Beyoğlu'nda polis ve değnekçinin para pazarlığı kamerada
Beyoğlu'nda polis ve değnekçinin para pazarlığı kamerada
Beyoğlu'nda polis ve değnekçinin para pazarlığı kamerada

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türk Lirası, İstanbul, Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda polis ve değnekçinin para pazarlığı kamerada - Son Dakika


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