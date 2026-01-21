Beyoğlu'nda Yangın Kontrol Altında

Beyoğlu'nda 3 katlı iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Fatih Sultan Minberi Caddesi'ndeki 3 katlı tekstil atölyesinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında iş yerinin çatısında hasar oluştu.
