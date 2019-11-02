Beyoğlu'nda yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda bir işçi çalıştığı binanın 6. katından düşerek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'ndeki 7 katlı bir binanın 6. katında tamirat işleri yapan işçi Cihan Boz (35), henüz belirlenemeyen nedenle yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Boz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri de işçinin düştüğü yeri güvenlik şeridi çekerek kapattı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Cihan Boz'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.