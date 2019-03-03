Beyoğlu'ndaki Yangına Valilik Açıklaması: 1 Kişi Gözaltına Alındı
7 dakika önce
İSTANBUL DHAİstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın 2. katında 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin olarak 1 kişi, yangına sebebiyet vermekten Hatay'da gözaltına alındığını açıkladı.
İSTANBUL DHA
İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın 2. katında 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin olarak 1 kişi, yangına sebebiyet vermekten Hatay'da gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Beyoğlu ilçemiz Asmalı Mescit Mahallesi Jurnal Sokakta bulunan 6 numaralı binada çıkan yangında 1 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." denildi.
Açıklama şöyle devam etti:
Olay sonrasında İl Emniyet Müdürlüğümüzce başlatılan araştırmalar neticesinde yangına sebep olduğu iddia edilen (1) şüpheli şahıs Hatay ilimizde gözaltına alınmıştır. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşımıza da acil şifalar diliyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:36 Kaynak: DHA
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