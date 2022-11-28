Taksim bombacısının sözde eşi firari Bilal Hassan'ın YPG terör örgütünün sembolü önünde fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika
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Taksim bombacısının sözde eşi firari Bilal Hassan'ın YPG terör örgütünün sembolü önünde fotoğrafı ortaya çıktı

28.11.2022 15:45

Taksim'de bombalı saldırı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in sözde eşi firari şüpheli Bilal Hassan'ın YPG terör örgütünün sembolü önünde çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Emniyet tarafından paylaşılan fotoğrafta Hassan'ın üzerinde terör örgütünün kullandığı kamuflaj kıyafetinin olması dikkat çekti.

İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım'da, 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

YPG SEMBOLÜ ÖNÜNDE POZ VERMİŞ

Soruşturmanın firari zanlısı Bilal Hassan'ın, terör örgütü YPG sembolü önünde çekilmiş fotoğrafının olduğu ortaya çıktı. Emniyet tarafından paylaşılan fotoğrafta, şüpheli Bilal Hassan'ın üzerinde, terör örgütünün kullandığı kamuflaj kıyafeti olduğu görüldü.

59 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 24 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 59 zanlı gözaltına alınmış, bunlardan 24'ü tutuklanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dün akşam Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında, terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşinin yakalandığını açıklamıştı.

İşte emniyet tarafından paylaşılan fotoğraf:

Taksim bombacısına yardım eden firari Bilal Hassan'ın YPG sembolü önünde fotoğrafı ortaya çıktı
Kaynak: AA
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