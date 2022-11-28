Soruşturma kapsamında bugüne kadar 59 zanlı gözaltına alınmış, bunlardan 24'ü tutuklanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dün akşam Twitter 'da katıldığı bir sohbet odasında, terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşinin yakalandığını açıklamıştı.

Soruşturmanın firari zanlısı Bilal Hassan'ın, terör örgütü YPG sembolü önünde çekilmiş fotoğrafının olduğu ortaya çıktı. Emniyet tarafından paylaşılan fotoğrafta, şüpheli Bilal Hassan'ın üzerinde, terör örgütünün kullandığı kamuflaj kıyafeti olduğu görüldü.

Kaynak: AA

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Taksim bombacısının sözde eşi firari Bilal Hassan'ın YPG terör örgütünün sembolü önünde fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika

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