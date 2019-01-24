Son Dakika Haberleri: Beyonce Oscar Kazanmak İstiyor!

Beyonce Oscar Kazanmak İstiyor!

31 dakika önce

Usta aktör Michael Caine, 2002 yılında, 'Avanak Ajan: Altın Kuş' adlı komedi filminde birlikte rol aldığı Beyonce ile yaptığı bir konuşmanın detaylarını açıkladı.

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Usta aktör Michael Caine, 2002 yılında, 'Avanak Ajan: Altın Kuş' adlı komedi filminde birlikte rol aldığı Beyonce ile yaptığı bir konuşmanın detaylarını açıkladı.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:00 

Michael Caine, Beyonce, Magazin
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