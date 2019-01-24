Beyonce Oscar Kazanmak İstiyor!
31 dakika önce
Usta aktör Michael Caine, 2002 yılında, 'Avanak Ajan: Altın Kuş' adlı komedi filminde birlikte rol aldığı Beyonce ile yaptığı bir konuşmanın detaylarını açıkladı.
Usta aktör Michael Caine
, 2002 yılında, 'Avanak Ajan: Altın Kuş' adlı komedi filminde birlikte rol aldığı Beyonce
ile yaptığı bir konuşmanın detaylarını açıkladı.
Son Dakika
» Magazin
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:00
Sahte Doktor, Ünlü Oyuncu Didem Balçın'ı Pişman Etti
Şeyma Subaşı, Direk Dansı Yaptığı Anları Takipçilerinin Beğenisine Sundu
Hababam Sınıfı Müzikali'nde Cinsel Saldırı İddiası!
Usta Oyuncu Eşref Kolçak'a Hastane Odasında Sürpriz Doğum Günü