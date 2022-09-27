Beypazarı'nda yılkı atları görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Beypazarı'nda yılkı atları görüntülendi

27.09.2022 16:20

Beypazarı ilçesinin yaylalarında yıl atları görüntülendi.

Beypazarı ilçesinin yaylalarında yıl atları görüntülendi.

Karaşar ve Saray yaylalarındaki yılkı atları otlarken objektife yansıdı.

Saray Orman Kooperatifi Başkanı Murat Biçer, AA muhabirine, Karaşar ve Saray yaylalarında sınırlı sayıda yılkı atı bulunduğunu ve tüm yıl boyunca bütün bölgeyi dolaştıklarını söyledi.

Yılkı atlarına fotoğraf tutkunlarının ilgi gösterdiğini belirten Biçer, yanlarında tayları da olan yılkı atlarının sayılarının son yıllarda arttığının gözlemlendiğini ifade etti.

YORUMLAR
500
Beypazarı'nda, ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı Beypazarı'nda, ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı İranlı turistlerin yeni gözdesi Van Gölü sahilleri oldu! Ayda 2 kez geliyorlar İranlı turistlerin yeni gözdesi Van Gölü sahilleri oldu! Ayda 2 kez geliyorlar
Kaynak: AA

Beypazarı, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda yılkı atları görüntülendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:33 Selahattin Demirtaş kendisine 'katil' diyen Bakan Süleyman Soylu'ya cevap verdi
21:08 Belçikalı voleybolcuların Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda yaptığı hata hakemi bile şaşırttı
20:55 İşte rahmetli iş adamı Sakıp Sabancı'nın 'yüreğimdeki ateş' dediği engelli oğlunun son hali...
20:46 Cesedi derin dondurucudan çıkmıştı! 3 yaşındaki Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı
20:40 Fenerbahçe'de ayrılık! Filip Novak yeni takımına imza atıyor
20:39 CHP'li Avcılar Belediye'sinde anlaşma sağlanamadı! İşçiler grev kararı aldı
20:36 İlana çıkarılan hurda aracın satış fiyatı görenleri şaşırttı
20:13 İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın ifadeleri 6'lı masa ortağı DEVA Partisi'nin tepkisini çekti
20:05 71 yaşındaki karısını öldürmüştü! 81 yaşındaki zanlı beraatini talep etti
20:01 Sokakta dans eden kadınlar bir anda neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 21:53:57. #1.13#
SON DAKİKA: Beypazarı'nda yılkı atları görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement