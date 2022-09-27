Yılkı atlarına fotoğraf tutkunlarının ilgi gösterdiğini belirten Biçer, yanlarında tayları da olan yılkı atlarının sayılarının son yıllarda arttığının gözlemlendiğini ifade etti.

Saray Orman Kooperatifi Başkanı Murat Biçer, AA muhabirine, Karaşar ve Saray yaylalarında sınırlı sayıda yılkı atı bulunduğunu ve tüm yıl boyunca bütün bölgeyi dolaştıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Beypazarı, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda yılkı atları görüntülendi - Son Dakika

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