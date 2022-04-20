Beypazarı Kaymakamı Erdoğan, halk oyunlarında dereceye giren öğrencileri kabul etti - Son Dakika

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, halk oyunları yarışmasında Ankara üçüncüsü olan ilkokul öğrencilerini kabul etti.

Okullar arasında düzenlenen halk oyunları yarışmasına katılan Cumhuriyet İlkokulu'ndan 10 kişilik ekip, yıldız kategorisinde Trabzon yöresi halk oyunuyla il üçüncüsü oldu.

Ekibi ve beden eğitimi öğretmenleri Reşit Karataş'ı kabul eden Kaymakam Erdoğan, öğrencileri tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun da öğrencilere başarılar diledi.