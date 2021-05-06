Beypazarı Kaymakamlığı sağlık randevusu için izin talebine ihtiyaç olmadığını bildirildi - Son Dakika

Beypazarı Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde sağlık randevuları için izin talebinde bulunulmasına gerek olmadığını bildirdi.

Kaymakam Bilal Bozdemir yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 29 Nisan-17 Mayıs arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında önceden alınmış ve bu süreç içerisinde alınacak sağlık randevuları için izin talebinde bulunulmasına gerek olmadığı belirtti.

Bu kapsamda sağlık randevularının Ankara sınırları içinde geçerli olduğunu aktaran Bozdemir, bunun dışında sağlık randevuları için yapılan izin taleplerinin kabul edilmeyeceğini kaydetti.